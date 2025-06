"C'era una volta Marsala, la piccola Parigi..."

26/06/2025 16:30:00

Marsala, la piccola Parigi. Così veniva chiamata ai miei tempi. Da ogni dove si veniva per ammirare i nostri negozi esclusivi: Portelli, Pezzano, le calzature Tumbarello, Trincilla, ecc.

Oggi, con grande rammarico, tutto questo è scomparso. Il cosiddetto "Cassero", un tempo luogo di incontro sociale e commerciale, non esiste più.

Ma la cosa che più mi ha inorridita – tra le tante – è stata una scena a cui ho assistito ieri, passando per via Vespri: una lunga fila di cassonetti che occupano una parte considerevole della strada che porta al centro. Troppi contenitori, da cui fuoriusciva un liquido maleodorante che si spargeva sull’asfalto, accompagnato da un odore nauseante.

Mi si è stretto il cuore nel vedere tutto ciò. Questa non è la mia città, non è più la “piccola Parigi”. Ditemi voi se tutto questo è normale e accettabile. Commentate pure e, se potete, indicate una soluzione.

Maria De Stefano