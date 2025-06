 Salemi. Al Circolo Impastato si parla dei ‘Colpi di Testa’ di Matilde Sciarrino 

27/06/2025 16:12:00

Dei “Colpi di Testa” di Matilde Sciarrino si parlerà a Salemi, domani, sabato 28 giugno, a partire dalle ore 18:00 presso il circolo “Peppino Impastato” di via Lo Presti.

Si tratta di una raccolta di racconti, i cui protagonisti, a un certo punto della loro esistenza, per vari motivi, agiscono incuranti delle conseguenze delle loro azioni, con dei "colpi di testa" . Da cui i titolo.

Sono forse la cartina di tornasole del malessere della nostra società?

Per capirlo, diagoleranno con l’autrice Vincenzo Angelo e Ignazio Grillo che cercheranno di capire come e perché i protagonisti? La scrittrice, al suo secondo libro, vive a Marsala, sua città natale, dove insegna letteratura straniera in una scuola media superiore. Ha studiato a Palermo, a Venezia e a Saarbrücken, dove ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Letteratura italiana contemporanea.

Da sempre interessata alle lingue e alle culture straniere, ha lavorato per un decennio in istituzioni accademiche di diversi paesi. Alcuni suoi racconti sono stati premiati e pubblicati in raccolte collettanee. Al suo attivo ha una raccolta di racconti dal titolo “Il velo di cipolla” e la storia illustrata per bambini “Anna e Martina. Cresciamo con loro”.

Franco Ciro Lo Re