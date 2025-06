Ecco come cambia la viabilità per l’evento "Mazara del Pesce"

27/06/2025 07:45:00

Mazara del Vallo si prepara ad accogliere la prima grande manifestazione dell’estate 2025. Da venerdì 27 a domenica 29 giugno, il centro storico farà da palcoscenico a “Mazara del Pesce”, evento enogastronomico e culturale organizzato dalle associazioni Briho e Al Mazarì, con il contributo della Regione Siciliana e del Comune di Mazara del Vallo.

La manifestazione sarà inaugurata venerdì 27 giugno alle ore 18:30 con la parata della Fanfara dei Bersaglieri, cui seguiranno l’esibizione di danza della coreografa Carla Favata, l’apertura degli stand e uno spettacolo di cabaret in Piazza della Repubblica alle ore 22:00 con Massimo Spata. Per tre giorni, visitatori e cittadini potranno godere di degustazioni, spettacoli e momenti aggregativi con il pesce di Mazara del Vallo protagonista indiscusso.

Regolamentazione del traffico e divieti

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il Comando della Polizia Municipale ha disposto una serie di provvedimenti che interesseranno il traffico veicolare e la sosta nel centro storico.

Divieto di fermata e accesso veicolare fino al 30 giugno:

Le seguenti aree sono interessate dal divieto di fermata (già in vigore) e di accesso veicolare per consentire l’allestimento e successivamente lo smontaggio degli stand: Piazza della Repubblica - Piazza Santa Caterina - Piazza Santa Veneranda - Largo Rizzo Marino - Via Santa Caterina - Via Monsignor Audino

Venerdì 27 giugno – ulteriori limitazioni

In occasione della serata inaugurale, saranno attivate ulteriori misure restrittive: dalle ore 16:00 alle 19:00 (e comunque fino a cessate esigenze); Divieto di accesso e transito in: Corso Umberto I - Piazza Mokarta - Via San Giuseppe - Piazza Santa Caterina - Via A. Castiglione (tratto tra Via Tommaso Sciacca e Piazza Mokarta) - Via Conte Ruggero (tratto iniziale)

Dalle ore 12:00 alle 19:00: divieto di sosta in Piazza Mokarta (lato sinistro) - Area antistante l’Arco Normanno (dal civico n. 6 di Via Conte Ruggero fino a Piazza Mokarta); Tutta la segnaletica necessaria è già stata installata per informare residenti e visitatori.