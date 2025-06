Marsala, i responsabili Inps incontrano il sindaco

27/06/2025 11:01:00

Il sindaco di Marsala Massimo Grillo ha incontrato i rappresentanti INPS Giuseppe Amato e Antonella Tumbarello - rispettivamente - direttore provinciale di Trapani e responsabile della direzione dell’Agenzia Complessa di Marsala.

Tale sede, dallo scorso 1° giugno, assorbe tutte le competenze facenti capo anche alla soppressa agenzia territoriale di Mazara. “Contiamo di cogliere questa opportunità che vede la nostra città come punto di riferimento dopo Trapani, afferma il sindaco Grillo. Per questo, con il direttore Amato intendiamo condividere un percorso per agevolare cittadini e, soprattutto, categorie sociali fragili, stilando un apposito un protocollo d'intesa”. L'Agenzia di Marsala, ovviamente, continuerà a garantire nel territorio le ordinarie attività di gestione delle prestazioni e dei servizi ai cittadini. In più, la sede di via Della Gioventù si occuperà della gestione dei flussi contributivi, con particolare riferimento alle Aziende agricole e ai lavoratori autonomi agricoli in ambito provinciale. La scelta di Marsala è stata definita a seguito di un piano di razionalizzazione regionale delle strutture INPS della Sicilia.