Marsala, 10 e lode per Federico Patti e la tesina sui Bersaglieri

27/06/2025 16:55:00

Si chiama Federico Patti il giovane marsalese che lo scorso 18 giugno ha superato l’esame di terza media con il massimo dei voti, 10 e lode, presentando una tesina dal titolo “Il Corpo dei Bersaglieri dell’Esercito Italiano”. Una scelta non casuale: proprio quel giorno, infatti, ricorreva il 189° anniversario della fondazione del Corpo, istituito nel 1836 da Alessandro La Marmora con l’approvazione del re Carlo Alberto di Savoia.

L’esame si è svolto presso l’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi – V. Pipitone” di Marsala, diretto dalla dirigente scolastica Maria Parrinello. Federico ha costruito un elaborato interdisciplinare ben articolato, collegando le varie materie attraverso una mappa concettuale e un percorso logico e coerente.

Nel corso della presentazione, ha approfondito anche la storia della celebre canzone “Bella Ciao”, risalente alla prima metà dell’Ottocento. Il percorso ha preso avvio con lo studio del Risorgimento per la materia di Storia, per poi passare a Tecnologia, con l’analisi del veicolo blindato medio “Freccia”. In Geografia ha affrontato il tema delle missioni internazionali, con un focus sul Niger, mentre per Arte ha descritto l’opera “La Breccia di Porta Pia” di Michele Cammarano.

Ha parlato della corsa come simbolo per Scienze Motorie, mentre per Scienze ha presentato la figura di Alberto La Marmora, geologo e cartografo, fratello del fondatore dei Bersaglieri. In Educazione Civica ha discusso dei tre poteri dello Stato, citando Alfonso La Marmora. Per Italiano ha approfondito la figura di Giovanni Verga. In lingua inglese ha parlato delle scelte di vita, prendendo spunto dalla storia personale: il padre Giovanni e il fratello Emanuele sono entrambi Bersaglieri in servizio. In francese ha trattato il tema della guerra di Crimea.

Ha concluso il suo intervento con un riferimento alla Madonna del Buon Cammino per Religione e con la fanfara dei Bersaglieri per Musica, rendendo omaggio alla tradizione e all’identità del Corpo militare a cui si è ispirato.

Un elaborato originale, ricco di passione e orgoglio, che ha colpito la commissione per la maturità e la coerenza del percorso, e che racconta molto del giovane autore e della sua storia familiare.