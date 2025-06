Scontro frontale sulla SS122: muore un uomo di 59 anni

28/06/2025 12:15:00

Una serata drammatica lungo la Strada Statale 122 Agrigentina, dove un grave incidente stradale ha provocato la morte di un uomo e il ferimento di una giovane. La vittima è Carmelo Allegro, 59 anni, residente a Serradifalco, rimasto ucciso sul colpo in seguito a un violento scontro frontale tra la sua Citroen Xsara e una Bmw.

L’impatto, estremamente violento, ha ridotto l’auto dell’uomo in un cumulo di lamiere contorte, che ha preso fuoco subito dopo la collisione. Per recuperare il corpo dell’uomo, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarlo dall’abitacolo distrutto.

Illeso il conducente della Bmw, un giovane della provincia di Caltanissetta, mentre una ragazza che viaggiava con lui ha riportato ferite lievi. La giovane è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è stata sottoposta alle cure del pronto soccorso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Dai primi accertamenti è emerso che nessuno dei coinvolti risultava sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Si tratterebbe dunque di una tragica fatalità. Alla luce degli elementi raccolti, la Procura ha deciso di non disporre l’autopsia sul corpo della vittima.