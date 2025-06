Tornano dalla laurea della figlia e muoino in un incidente

29/06/2025 14:00:00

Si erano messi in viaggio dopo aver festeggiato la laurea della figlia in Lettere a Firenze, ma non sono mai tornati a casa. Emanuele Cosmai, 57 anni, e la moglie Patrizia Firrao, 58 anni, hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla A1, vicino a Roma.

La coppia, originaria di Bisceglie (Puglia), viaggiava in auto insieme all’altra figlia di 21 anni, studentessa universitaria, al fidanzato della ragazza e al maresciallo dei carabinieri Adriana, l'altra figlia appena laureata. L’impatto è stato terribile: la vettura dei coniugi è stata violentemente colpita da un furgone guidato da un ragazzo di 25 anni. Per i genitori non c’è stato nulla da fare, morti sul colpo.

I soccorsi, immediati, hanno trasportato i feriti – le due figlie, il fidanzato della ragazza e il maresciallo dei carabinieri – in ospedale in elicottero. Ferito anche il conducente del furgone.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Bisceglie, dove Cosmai e Firrao erano molto conosciuti e apprezzati. Soltanto poche ore prima, sui social erano apparse le loro foto sorridenti durante i festeggiamenti della laurea della figlia.

La tragedia dei coniugi pugliesi si inserisce purtroppo in una giornata tragicamente segnata da diversi incidenti sulle strade italiane. Tra le altre vittime, anche Luigi Petrella, un ragazzo di 16 anni morto a Mondragone (Caserta), e la 42enne Valentina Farruggia, deceduta a Fusignano (Ravenna).

Continuano le indagini delle autorità per ricostruire le dinamiche precise di tutti gli incidenti e le eventuali responsabilità.