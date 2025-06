Strade provinciali SP 47 e SP 55: interpellanza di Corbo e Miceli (FdI) sulla sicurezza stradale

29/06/2025 16:00:00

I consiglieri del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Giusy Corbo e Maurizio Miceli, esponenti del gruppo Fratelli d’Italia, hanno presentato un’interpellanza urgente al Presidente Salvatore Quinci per sollecitare interventi immediati sulle condizioni di sicurezza delle strade provinciali SP 47 e SP 55, nel territorio di Alcamo.

«Parliamo – dichiarano Corbo e Miceli – di arterie fondamentali per la viabilità locale, percorse quotidianamente da migliaia di veicoli, con la presenza di numerose attività produttive e aree residenziali. I dati relativi agli incidenti sono allarmanti: nel solo biennio 2021-2022, sulla SP 47 si sono verificati oltre 40 incidenti con più di 40 feriti, mentre sulla SP 55 gli incidenti sono stati 22, con oltre 25 feriti e un decesso».

Nell’interpellanza, i due consiglieri chiedono al Presidente Quinci di attivare con urgenza gli uffici competenti per: valutare l’introduzione di interventi strutturali mirati alla prevenzione degli incidenti; installare rallentatori di velocità in corrispondenza delle aree produttive maggiormente esposte al rischio; procedere con il potenziamento e l’adeguamento della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, in particolare nei tratti più pericolosi.

«La sicurezza stradale – concludono i consiglieri di Fratelli d’Italia – non può essere trascurata. Ogni incidente evitabile è una sconfitta per le istituzioni. Il nostro compito è ascoltare i cittadini, segnalare le criticità e pretendere risposte tempestive e concrete. Ci auguriamo che il Presidente Quinci accolga con serietà il nostro appello e intervenga al più presto per mettere in sicurezza queste arterie vitali per il nostro territorio».