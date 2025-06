30/06/2025 08:48:00

Meteo Sicilia e provincia di Trapani – Lunedì 30 Giugno 2025

Giugno si chiude senza sorprese, con un’altra giornata dominata dal caldo e dal sole. Il cielo resterà sereno per l’intera giornata, con pochissimo vento e temperature ben al di sopra della media stagionale.

Le minime non scenderanno sotto i 22 gradi, mentre le massime oscilleranno tra i 31 e i 36 gradi lungo le coste. Nelle zone interne della Sicilia, e in particolare in alcune aree dell’entroterra trapanese, si potranno raggiungere picchi fino a 38 gradi, sebbene con tassi di umidità leggermente più bassi rispetto ai litorali.

I venti, deboli e settentrionali, renderanno il caldo un po’ più sopportabile soprattutto lungo le coste del versante settentrionale dell’Isola. Attenzione però all’afa nelle ore serali, quando l’umidità tenderà a salire sensibilmente.

Questa situazione di stabilità atmosferica – dicono i modelli – è destinata a proseguire per tutta la settimana.

Rischio incendi: resta alta l’attenzione. La Protezione Civile Regionale ha diramato un’allerta arancione per tutta la Sicilia e un bollino rosso per gran parte della provincia di Agrigento. Numerosi gli interventi dei giorni scorsi, e diversi focolai sono ancora attivi tra le province di Palermo e Agrigento.

Consigli utili: chi può, usi il condizionatore in modalità deumidificatore: un’aria più secca dà sollievo con consumi contenuti. E attenzione massima ai comportamenti a rischio: con queste temperature, basta poco per innescare un incendio.



Meteo Marsala