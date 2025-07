1° Luglio: scossa ai Campi Flegrei, Putin vuole Sumy, i profumi di Trump

01/07/2025 07:07:00

E' il 1° Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• È stata ribaltata la sentenza per il crack di Banca Marche. La corte di Appello ha assolto tutti gli ex vertici che avevano ricevuto fino stati a 10 anni di condanna. Ma allora chi sono i colpevoli? Chi ha fatto sparire 7 miliardi di risparmi?

• Alle 12.47 di ieri una scossa di magnitudo 4.6 ha fatto tremare i campi Flegrei. Non ci sono feriti. Ma il vulcanologo Mastrolorenzo ha detto: «Aspettiamoci scosse molto forti»



• Putin vuole conquistare Sumy. Avrebbe ammassato 50 mila soldati vicino alla città ucraina. Ma Zelens’kyj ha detto che non ce la sta facendo

• In Russia per assemblare i droni nelle fabbriche del Tatarstan si reclutano operaie africane, provenienti da Paesi «amici»

• Kim Jong-un che si è fatto riprendere in ginocchio e in lacrime davanti alla bara di un soldato nordccoreano morto nella guerra russo-ucraina

• Stando a immagini satellitari, in Iran è già iniziata la ricostruzione del sito nucleare di Fordow. Le vittime della guerra «dei dodici giorni» sarebbero 1.190

• Trump ha firmato per la fine delle sanzioni imposte alla Siria

• Oggi il commissario Ue al Commercio Šefčovič sarà a Washington per trattare sui dazi: l’Ue potrebbe accettarli al 10 per cento, ma con esenzioni su farmaci, vini, semiconduttori e aerei commerciali

• Trump e Macron sono sempre meno graditi ai rispettivi concittadini, dicono i sondaggi

• Trump ha lanciato i profumi Victory 45-47. Una boccetta costa 249 dollari, ma chi ne compra due avrà uno sconto di 100 dollari

• In Europa fa caldissimo. Massima allerta in Spagna, Francia, Portogallo e Grecia. E in Italia non va meglio. In Sicilia e in Liguria è stato vietato lavorare all’aperto

• A Bardonecchia il rio Fréjus è esondato. Come due anni fa, un’enorme onda nera ha invaso le strade del paese. Morto un uomo di 70 anni. Cogne di nuovo isolata per frane

• È stata disposta una perizia psichiatrica per Chiara Petrolini. La giovane, 21 anni, è accusata di aver fatto morire i suoi due figli appena partoriti, e di averli poi seppelliti nel giardino di casa

• Grillo Jr. ha ribadito la sua innocenza per lo stupro di cui è accusato. Oggi la requisitoria si concluderà con la richiesta delle pene

• Continua la guerra dei narcos che sta sconvolgendo il Messico. Ventotto i morti solo in questo fine settimana. Alcuni avevano la testa mozzata

• Angela Merkel ha attaccato Friedrich Merz. All’ex cancelliera non va giù la decisione del ministero degli Interni di respingere i richiedenti asilo alla frontiera: «Ci sono delle procedure»

• Il Cdm ha approvato il decreto flussi per facilitare la migrazione regolare. Nei prossimi tre anni sono previsti 500 mila nuovi ingressi

• A Milano ieri mattina l’insegna della Torre Hadid con il logo Generali è collassata, ma fortunatamente senza cadere dalla cima del grattacielo. Non ci sono stati feriti

• Banca Mediolanum esce da Mediobanca e avvia la cessione del 3,5 per cento. Un punto a favore di Mps

• YouTube aumenterà da 13 a 16 anni l’età minima per fare dirette streaming senza l’accompagnamento di un adulto

• La Rai è pronta a traslocare il Festival. L’ad Giampaolo Rossi ha detto che «se si riuscirà a portare a termine un accordo col comune di Sanremo vantaggioso per entrambi, bene. Altrimenti la Rai andrà altrove»

• A Wimbledon Fognini è stato battuto da Alcaraz in 5 set. Arnaldi e Berrettini sono stati eliminati. Oggi giocano Sinner-Nardi. E poi Cocciaretto, Musetti, Bronzetti, Sonego e Cobolli

• Il Telegraph scrive che re Carlo vuole che ai suoi funerali Harry cammini a fianco del fratello William

• Oggi la corte d’appello di Algeri pronuncerà il verdetto sullo scrittore franco-algerino Sansal, 80 anni, che rischia 10 anni di carcere per «attentato all’unità nazionale» (per un articolo)

• Santos Cerdán, ex numero 3 del partito di Sánchez, è finito in carcere. È indagato per associazione a delinquere, corruzione e traffico di influenze

• In Cile una candidata comunista ha vinto le primarie della sinistra. Si chiama Jeanette Jara e ha 51 anni

• È indagata per corruzione l’assessora siciliana per il Turismo Elvira Amata

• A Firenze una ragazza di 14 anni ha ferito con un coltello lungo 22 centimetri cinque poliziotti intervenuti per sedare una lite. È stata arrestata per tentato omicidio

• Daniel Nilsson, valletto del programma di Paolo Bonolis Avanti un altro, è stato arrestato per violenze sulla compagna. L’ha schiaffeggiata per strada a Cervinia

• Al Mondiale per club l’Inter è stata eliminata agli ottavi, sconfitta dai brasiliani del Fluminense per 2 a 0. L’Al-Hilal di Inzaghi ha eliminato il Manchester City per 4 a 3. Oggi gioca la Juventus

• Sono morti il giornalista sportivo Raffaele Della Vite (89 anni) e il politico lucano Nicola Savino (88)



Titoli

Corriere della Sera: Ecco il piano Ue sul tavolo di Trump / per limitare i dazi

la Repubblica: Mattarella. / nelle carceri / è allarme

La Stampa: Putin, la doppia tenaglia / dall’Ucraina all’Ungheria

Il Sole 24 Ore: Dollaro, il semestre peggiore dal ’73

Avvenire: L’incubo delle armi

Il Messaggero: Lavoro, aumentano gli stranieri

Il Giornale: Grillo Jr. piange / Il pm: colpevoli

Leggo: «Carceri, un’emergenza sociale»

Qn: Mattarella, allarme carceri / «Fermare i suicidi in cella»

Il Fatto: «Eravamo le vittime, / ora siamo i colpevoli»

Libero: Il soviet della cassazione

La Verità: Sulla filmopoli del Pd / ora si indaga per truffa

Il Mattino: Imprese e-commerce, Napoli prima

il Quotidiano del Sud: Mattarella: «Fermate / i suicidi in carcere»

il manifesto: Non è / permesso

Domani: Dazi, Big Tech e spese militari / I favori del mondo a Trump