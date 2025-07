Sclerosi Multipla: AISM lancia in Sicilia una piattaforma per cura e dati in tempo reale

01/07/2025 21:05:00

Un passo decisivo verso una sanità più personalizzata, connessa ed efficiente. In Sicilia, AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e la sua Fondazione FISM hanno avviato un progetto pilota all’avanguardia per la gestione della sclerosi multipla (SM), che vede protagonista una piattaforma digitale innovativa in grado di connettere in tempo reale i Centri Sclerosi Multipla della Regione, le farmacie ospedaliere, il Registro Italiano SM e il sistema sanitario regionale.

La piattaforma è progettata per semplificare la prescrizione dei farmaci ad alta efficacia e per rendere immediatamente disponibili i dati clinici, con un duplice obiettivo: garantire una presa in carico più rapida e personalizzata delle persone con SM, e potenziare la ricerca clinica. Grazie a un’interfaccia informatizzata, neurologi, farmacisti ospedalieri e operatori sanitari regionali possono scambiarsi informazioni in tempo reale, evitando duplicazioni, migliorando il monitoraggio terapeutico e rafforzando la continuità tra assistenza e ricerca.

“È la prima volta che si realizza un’integrazione diretta tra il Registro Italiano SM e un sistema regionale di prescrizione,” sottolinea Mario Alberto Battaglia, Presidente della Fondazione FISM. “Questo progetto migliora concretamente la presa in carico delle persone con SM: rende i dati clinici immediatamente fruibili e utili sia per chi cura, sia per chi monitora. È un modello che unisce innovazione, ricerca e diritti, e potrà essere replicato in altre Regioni.”

La Sicilia, con oltre 11.500 persone affette da sclerosi multipla e circa 290 nuove diagnosi ogni anno, rappresenta un territorio strategico per questa sperimentazione. Molte di queste persone sono già iscritte al Registro Italiano SM, uno dei più estesi d’Europa, che conta oggi oltre 94.000 arruolati. L’adesione attiva dei Centri SM siciliani ha reso possibile l’implementazione dell’interfaccia digitale, che consente di condividere dati clinici in modo tempestivo con il sistema sanitario regionale.

Il progetto è stato sviluppato all’interno dell’Osservatorio Regionale Sclerosi Multipla, in sinergia con l’Assessorato regionale alla Salute e con la rete dei Centri neurologici autorizzati alla prescrizione. Dopo la fase di definizione degli strumenti informatici avviata nei primi mesi del 2025, il progetto entra ora nella sua fase attuativa pilota.

L’implementazione completa e il monitoraggio dei risultati sono previsti entro dicembre 2025, mentre una relazione finale verrà pubblicata a maggio 2026. Il progetto è realizzato con la sponsorizzazione non condizionante di Novartis Italia.