2 Luglio: stremati dal caldo, telefonata Macron - Putin, litigano ancora Trump e Musk

02/07/2025 07:25:00

E' il 2 Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’Italia è stremata dal caldo. Ci sono morti, frane e blackout. In molte regioni sono state varate le ordinanze per vietare di lavorare all’aperto

• Macron e Putin, dopo tre anni di gelo, hanno parlato al telefono per due ore. I due sono d’accordo sull’Iran ma, ovviamente, non sull’Ucraina

• Gli Usa hanno interrotto la consegna di missili antiaerei e di altre armi all’Ucraina

• Israele ha accettato la proposta statunitense di una tregua di 60 giorni a Gaza, Hamas deve ancora decidere se fare lo stesso. Lo ha detto Trump nella notte. Lunedì Netanyahu andrà a Washington

• Per la prima volta il presidente della Fed Powell ha risposto alle critiche di Trump: «Avremmo tagliato prima i tassi se non ci fossero stati i dazi»

• Trump e Musk continuano a litigare sulla legge di bilancio. Il presidente prima ha minacciato di toglierli i satelliti poi di farlo tornare in Sudafrica

• Gli Usa hanno rafforzato le sanzioni applicate da oltre mezzo secolo contro Cuba: stop al turismo americano e alle transazioni finanziarie, revocate le protezioni temporanee per 300 mila cubani negli Stati Uniti

• In Florida Trump ha inaugurato l’Alligator Alcatraz, il nuovo centro di detenzione per migranti irregolari circondato da paludi popolate di alligatori e serpenti

• Il procuratore ha chiesto 9 anni per Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsigilia, accusati di stupro. Il 10 luglio la parola passerà alla difesa



• Sulle impronte di casa Poggi non ci sono tracce di Dna. Alberto Stasi resta in semilibertà

• Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, sarà estradato nei prossimi giorni in Italia

• È definitiva la condanna all’ergastolo per Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, accusato di concorso nella strage di Bologna

• Lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal, 80 anni e un cancro alla prostata, è stato condannato a 5 anni di carcere in Algeria. Non resta che sperare nella grazia

• Puff Daddy rischia l’ergastolo. Il processo sta per finire, ma la giuria non riesce a mettersi d’accorso sull’accusa di associazione a delinquere (concorda invece sulla colpevolezza dell’imputato per traffico sessuale, traffico di persone e violenze)

• Ieri turisti e romani che voleva prendere un taxi a Termini hanno dovuto aspettare anche 2 ore e mezza sotto al solleone

• Il tribunale di Torino ha condannato Meta a pagare 126 mila euro al fotografo Gianni Minischetti perché le foto che fece a Oriana Fallaci a New York sono state modificate e tagliate dagli utenti di Facebook innumerevoli volte

• Gli utili di Valentino sono il calo del 22 per cento, e perciò pare che il ceo Jacopo Venturini e lo stilista Alessandro Michele potrebbero lasciare

• A Wimbledon Elisabetta Cocciaretto ha battuto Jessica Pegula, numero 3 al mondo. Hanno passato il turno anche Sinner e Cobolli. Musetti è stato eliminato

• A La7 i cronisti hanno protestato per i salari più bassi del 30 per cento rispetto agli altri, e Mentana oggi festeggerà i 15 anni del suo tg

• Nelle acque del Golfo di Napoli è stata avvistata una foca monaca. Al mondo ce ne sono solo 700

• Re Carlo manderà in pensione il treno reale, molto amato da sua madre, che finirà in un museo. È troppo costoso: a febbraio un viaggio di due giorni è costato circa 44 mila sterline

• La Commissione Ue ha dato l’assenso preliminare al pagamento della settima rata del Pnrr italiano da 18,3 miliardi di euro (quello definitivo dovrebbe arrivare entro un mese)

• Papa Leone XIV oggi riceverà Giorgia Meloni nella sua prima visita ufficiale

• L’esecutivo ha approvato un’indagine dell’Ispra per esplorare 100 siti in Italia in cerca di litio o terre rare

• Calenda, che non appoggerà nessun candidato alla presidenza delle Marche, vuole abolire le regioni. Salvini andrà in Giappone e in Cina per studiare i trasporti (lì funzionano). Schlein è andata al concerto di Bruce Springsteen

• Mimmo Lucano è stato dichiarato decaduto da sindaco di Riace. Farà ricorso. Sostiene che la legge Severino non sia applicabile al suo caso

• In Australia Joshua Brown, 26 anni, è accusato di avere commesso abusi sessuali su decine – forse centinaia – di bambini di un asilo

• L’ex brigatista rosso Leonardo Bertulazzi, 73 anni, verrà estradato in Italia. La Corte Suprema argentina ha dato il via libera

• A Mestre i carabinieri hanno restituito ad un uomo di 69 anni una Benelli 250 che gli era stata rubata 36 anni fa

• Dopo l’Inter anche la Juve è stata eliminata dal Mondiale per club: sono stati sconfitti dal Real Madrid per 1 a 0

• È ufficiale, il Monza è stato venduto. Ieri Fininvest ha ceduto l’80 per cento delle quote a Beckett Layne Ventures, e così tra un anno i Berlusconi abbandoneranno definitivamente il calcio

• Sono morti il collaboratore di Avvenire Egidio Anastasio (85 anni), la scrittrice francese Florence Delay (84), che da giovane interpretò Giovanna d’Arco nel film di Bresson, l’economista Marco Onado (84)



Titoli

Corriere della Sera: Kiev, telefonata Macron-Putin

la Repubblica: Caldo, piano per il lavoro

La Stampa: Ucraina, Macron spiazza Trump

Il Sole 24 Ore: Migranti, 270 mila assunti in tre anni

Avvenire: Soffocati dal clima

Il Messaggero: «Massimario, sgarbo al Colle»

Il Giornale: Chiesti 9 anni / per il figlio di Grillo

Leggo: Afa record, pronto soccorso pieni

Qn: Ex caserme e prefabbricati / Il piano carceri del governo

Il Fatto: È vietato scioperare / a chi trasporta armi

Libero: La legge della giungla

La Verità: Foraggiati oppure schiavi / Giochi sporchi sui migranti

Il Mattino: Opere e riforme, il Pnrr corre

il Quotidiano del Sud: Il caldo soffoca l’Italia / Vietato lavorare al sole

il manifesto: Complici

Domani: Prima l’Olimpiade, poi l’antimafia I fondi del racket a Milano-Cortina