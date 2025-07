3 Luglio: niente armi dagli Usa a Kiev, Israele vuole la Cisgiordania, fa caldissimo

03/07/2025 07:08:00

E' il 3 Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• La notizia che gli Stati Uniti hanno interrotto le forniture di armi è stata accolta come una doccia gelata e inattesa a Kiev. Pare dietro tutto ci sia un patto Trump-Putin: mani libere alla Russia contro l’Ucraina in Europa, altrettanto per gli Usa (e Israele) contro l’Iran in Medio Oriente

• Ieri il ministro della Giustizia israeliano ha detto è arrivato il momento di annettere la Cisgiordania

• Moody’s ha modificato il suo outlook sul rating dei debiti sovrani globali da stabile a negativo a causa della «incertezza sulla politica commerciale»

• In tutta Italia fa caldissimo. L’ondata di calore ha portato a un aumento del 10 percento dei ricoveri nei pronto soccorso delle grandi città. È saltata la corrente a Firenze e a Bergamo. Due morti in Sardegna, uno su un camion sulla A4



• La famiglia Poggi ha fatto svolgere dai propri consulenti un approfondimento sulla famosa traccia palmare 33: la Procura di Pavia la aveva attribuita ad Andrea Sempio, ma le analisi ne hanno stabilito la «estraneità dell’impronta alla dinamica omicidiaria» e la non «attribuibilità della stessa a Sempio»

• Uno dei 27 abiti da sposa di Lauren Bezos Sánchez è stato rubato

• Il Dalai Lama Tenzin Gyatso, 89 anni, ha annunciato che alla sua morte verrà nominato il bambino che gli succederà con una procedura che esclude il Partito comunista cinese (che da tempo tenta di controllare la selezione)

• Marine Le Pen, su X, ha promesso che se sarà eletta alla presidenza della Repubblica francese lancerà «un grande piano per l’aria condizionata»

• Giorgia Meloni è stata ricevuta in udienza dal Papa. Stavolta, non s’è vestita di bianco

• Il governo al gran completo ha partecipato al gran completo alla festa del 4 luglio a Villa Taverna, residenza ufficiale dell’ambasciatore statunitense a Roma

• Il Tar ha bocciato la stanza anti-aborto (detta «stanza dell’ascolto») dell’ospedale Sant’Anna di Torino

• A Wimbledon Jasmine Paolini è stata sconfitta da Kamilla Rachimovav ed è perciò stata eliminata

• Su una spiaggia di Lido degli Estensi, a Ravenna, una bambina piccola ha mangiato una brioche al pistacchio ed ha avuto uno shock anafilattico, ma se la caverà

• A Vittorio Veneto un prete ha accusato un malore mentre pregava con i suoi confratelli, si è accasciato ed è morto. Aveva 49 anni

• Sono morti Patrizia Arnaboldi (78 anni), sessantottina, storica militante di Democrazia proletaria, già deputata, ex moglie di Mario Capanna; Salvatore Rosolino (85), padre del nuotatore Massimiliano, ristoratore a Napoli



Titoli

Corriere della Sera: Trump taglia le armi a Kiev

la Repubblica: Trump: meno armi a Kiev

La Stampa: Italia rovente, vergogna rider

Il Sole 24 Ore: Dollaro in picchiata, corsa alle coperture / Allarme Moody’s sul rating globale

Avvenire: Cambio di clima

Il Messaggero: Lavoro, le misure anti caldo

Il Giornale: Caldo, fregatura in arrivo

Qn: Caldo record, quattro morti / Nuove regole per lavorare

Il Fatto: Le bollette elettriche / gonfiate per 5 miliardi

Leggo: Il caldo uccide: quattro vittime

Libero: Perversioni di tempo

La Verità: Il caldo è il nuovo Covid

Il Mattino: Foti: aree interne priorità del Paese

il Quotidiano del Sud: Trump taglia le armi a Kiev

il manifesto: Potrebbe piovere

Domani: Gaza e Kiev, le terre di nessuno / Ora Israele vuole la Cisgiordania