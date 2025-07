Buongiorno24 del 3 Luglio 2025

03/07/2025 09:11:00

Oggi a Buongiorno24, giovedì 3 luglio 2025, in diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social:

Droga a Trapani, arrestato pusher 26enne a San Giuliano

Sorpreso dai Carabinieri mentre cedeva hashish, tenta la fuga ma viene bloccato. Sequestrate 20 dosi, ora è ai domiciliari col braccialetto elettronico.

Rigenerazione urbana, Poggioreale sfida lo spopolamento

Dal 5 al 7 luglio tre giorni di eventi tra confronti, mostre e laboratori per rilanciare il borgo distrutto dal terremoto del ’68.

Marsala, va in pensione Nino Guercio

Volto e voce del Comune per 40 anni, addetto stampa e punto di riferimento per amministratori e cittadini.

Trapani, operaio in coma dopo caduta da un’impalcatura

Grave incidente sul lavoro in centro storico. L’uomo è ricoverato in condizioni critiche.

Emergenza siccità in Sicilia, arrivano 21 milioni per i dissalatori

Fondi dal governo centrale per la gestione degli impianti di Gela, Porto Empedocle e Trapani: 10 milioni per il 2025, 11 per il 2026.

Carcere di Trapani, la petizione: “Riparate subito il condizionatore”

Familiari dei detenuti denunciano le condizioni invivibili nella sala d’attesa del Pietro Cerulli.

Ondate di calore in tutta Italia: aumentano i ricoveri

Temperature record, black out e vittime. Incremento del 10% degli accessi ai pronto soccorso nelle grandi città.

Trapani diventa centro di addestramento per piloti degli F-35

L’annuncio del ministro Crosetto: "Per la prima volta fuori dagli USA, la Sicilia diventa polo strategico per la difesa".

Scandalo referti istologici a Trapani, 19 indagati

Si allarga l'inchiesta sui gravi ritardi dell’Asp. Medici, infermieri e tecnici accusati di omicidio colposo e omissioni.

Processo ai Luppino, la difesa respinge le accuse sul favoreggiamento di Messina Denaro

Arringhe difensive in Tribunale a Marsala: per i legali non ci sono prove dirette del ruolo dei due fratelli nella latitanza del boss.

Marsala, maxi blitz dei Carabinieri ad Amabilina

All’alba 9 pattuglie ed elicottero in azione nel quartiere per una serie di perquisizioni.

Seguite e commentate con noi tutte le notizie su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.





Buongiorno24, ogni giorno per sapere e capire cosa succede.