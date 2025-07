Lidi non in regola. Scattano le multe a Mazara

03/07/2025 17:00:00

Con l’avvio della stagione balneare, la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo ha intensificato i controlli lungo le spiagge e il litorale del proprio territorio. Nei giorni scorsi sono scattate le prime sanzioni amministrative nei confronti di alcuni stabilimenti balneari della città, trovati non in regola con le disposizioni della nuova Ordinanza di Sicurezza Balneare.

Durante i controlli, i militari hanno rilevato carenze nelle dotazioni di sicurezza, come la mancanza di attrezzature per il primo soccorso o la non presenza del personale addetto al salvamento. In tutti i casi è stata disposta la sanzione e l’obbligo di adeguamento immediato.

Le verifiche rientrano nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2025”, attiva fino al 21 settembre, e condotta localmente con pattuglie a terra e in mare. L’obiettivo è garantire la sicurezza dei bagnanti e dei diportisti, contrastando anche eventuali attività abusive, come quelle legate alla pesca illegale.

La Guardia Costiera ricorda che per le emergenze in mare è sempre attivo il numero gratuito 1530, operativo su tutto il territorio nazionale.