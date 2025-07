Marsala: dal 15 luglio sospesi i rientri pomeridiani al Comune

03/07/2025 16:00:00

Dal 15 luglio e fino al 4 settembre prossimo, sono sospesi al Comune di Marsala i rientri rientri pomeridiani (di martedì e giovedì) dei dipendenti. Pertanto, così come avviene da anni, nel suddetto periodo il servizio all'utenza sarà articolato da lunedì a venerdì, nella fascia oraria antimeridiana. La sospensione dei rientri pomeridiani, con disposizione sindacale, è motivata dalla considerazione che - notoriamente - durante i mesi estivi si registra una notevole riduzione dell'utenza negli uffici comunali.



Tuttavia, nel suddetto periodo di chiusura pomeridiana, resta escluso dalla sospensione il personale adibito ai servizi essenziali. Inoltre, i dirigenti di settore - al fine di rispettare i termini dei procedimenti in corso e non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente - dovranno costantemente monitorare le attività da svolgere e, qualora necessario, disporre la deroga alla sospensione per i dipendenti interessati. Le ore di lavoro non prestate durante il periodo di sospensione dei rientri saranno recuperate secondo le modalità stabilite dal dirigente Risorse umane.

*****

Ritiro nuove tessere elettorali - L'Ufficio Elettorale del Comune di Marsala comunica che sono in giacenza le tessere elettorali intestate a nuovi maggiorenni e nuovi residenti. Le tessere potranno essere ritirate nel suddetto Ufficio di via Garibaldi (0923993.436-276) da lunedì a venerdì, nella fascia oraria 8:30/13:00.