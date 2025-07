Mazara: da domani torna fruibile il parcheggio in via Valeria al lungomare Hopps

03/07/2025 20:00:00

A partire da venerdì 4 luglio sarà nuovamente accessibile l’area di sosta temporanea situata nei pressi di via Valeria e del lungomare Hopps a Mazara.

Il parcheggio, destinato ad auto e moto, sarà fruibile gratuitamente e con accesso previsto dall’ingresso di via Valeria. La riapertura dell’area si inserisce nell’ambito delle misure adottate dall’amministrazione comunale per far fronte all’aumento della domanda di stalli durante la stagione estiva.

A darne notizia è il sindaco Salvatore Quinci, che ha commentato: “L’area, strategicamente situata in prossimità del centro e del lungomare, rappresenta un’opportunità utile per residenti e visitatori, soprattutto nel periodo estivo in cui la domanda di parcheggi aumenta sensibilmente. Garantire spazi ordinati e gratuiti per la sosta è una misura concreta per migliorare la vivibilità cittadina.”

La riapertura dell’area di sosta mira a decongestionare il traffico veicolare nella zona centrale e a favorire un accesso più agevole alle aree turistiche e commerciali della città. Un’iniziativa che conferma l’attenzione dell’amministrazione verso una mobilità urbana più funzionale e sostenibile.

Nella notte tra domenica e lunedì nuovo ciclo di disinfestazione spiagge - A Mazara del Vallo, nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 luglio, sarà eseguito un nuovo ciclo di disinfestazione sulle spiagge libere di Tonnarella, lungomare Hopps e San Vito, a causa di persistenti problemi ambientali causati dall’abbandono di rifiuti e inciviltà. È vietato sostare sulle spiagge durante la notte del trattamento e nella mattinata di lunedì per motivi di sicurezza, anche se i prodotti usati non sono nocivi. L’assessore all’Ambiente Giampaolo Caruso ha lanciato un appello alla responsabilità e alla collaborazione dei cittadini per la salvaguardia del territorio, sottolineando l’impegno dell’amministrazione con controlli e un nucleo “anti inciviltà”. Parallelamente, da sabato 5 a lunedì 7 luglio saranno effettuati anche interventi di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione in tutto il territorio comunale.