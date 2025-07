Gli arbitri della sezione AIA di Marsala, Giuseppe Asaro e Luigi Ditta, promossi in serie D

04/07/2025 17:45:00

La stagione sportiva 2024/2025, conclusasi lo scorso 30 giugno, è stata sicuramente positiva per la Sezione di Marsala dell’Associazione Italiana Arbitri.

“Abbiamo avuto due prestigiose promozioni nelle categorie nazionali – dice il Presidente Biagio Girlando – un arbitro in Serie D, Giuseppe Asaro, e un assistente, anche lui in Serie D, Luigi Ditta. Entrambi si sono distinti nelle gare regionali di Eccellenza e Promozione, guadagnandosi così l’accesso alla categoria superiore, che per ora è la Serie D”.

Asaro e Ditta si aggiungono ai confermati, sempre in Serie D: Alessandro Angelo (arbitro), Vincenzo Rallo e Giuseppe Corona (assistenti).

Purtroppo, perdiamo un assistente in Serie D, Vito Licari, che lascia il ruolo per raggiunti limiti di permanenza.

Sempre a livello nazionale, sono stati confermati Mario Certa in Serie A di calcio a 5 e Claudio Martinico in Serie B, sempre di calcio a 5. Tra gli osservatori, sono confermati Carmelo Parisi per le Serie A, B e C, e Giuseppe Morsello per la Serie D.

È stata una stagione positiva anche per i giovani arbitri impegnati nelle gare di Seconda e Terza Categoria, nonché nel settore giovanile e scolastico.

Sono infatti transitati all’organico regionale arbitri e assistenti come: Michele Trapani, Claudio Carrara e Giacomo Sciacca (arbitri), Salvatore Bivona (assistente) e, come arbitro di calcio a 5, Luca Parrinello.

Questi vanno a rinforzare la già nutrita pattuglia che ci rappresenta a livello regionale: Flavio Parrinello e Antonio Greco (arbitri), Flavio Minaudo, Vincenzo D’Alberti, Antonio Barone, Giovanni Figuccia, Elisabetta Gianquinto, Francesco Ponzo e Mirco Pagliarello.

Nella foto, una folta rappresentanza degli arbitri marsalesi in occasione della visita al Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, avvenuta lo scorso 18 marzo 2025. Erano accompagnati dal Presidente Biagio Girlando, dal Vicepresidente Carmelo Parisi, dal responsabile del settore giovanile Angelo Attinà, dal segretario Davide Vinci e dal dirigente Franco Mannone.