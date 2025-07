 Marsala, il PD: “Salinella non diventi una colata di cemento. Serve una vera visione green”

04/07/2025 15:45:00

Mentre a Salinella si assiste a una trasformazione in cemento armato di quello che dovrebbe essere un “parco urbano”, il Partito Democratico di Marsala interviene con una nota politica firmata dalla segretaria comunale Linda Licari che non lascia spazio a interpretazioni: “Serve una visione più audace, realmente green. Marsala merita molto di più”.

Il j’accuse del Circolo PD arriva a pochi giorni dall'approfondimento di Tp24, che ha sollevato interrogativi sulla natura e sull’impatto dei lavori in corso nella zona di Salinella. Le immagini di una gigantesca colata di cemento, a pochi passi dal mare, hanno fatto il giro della città, alimentando il malcontento di molti cittadini e associazioni ambientaliste. Tra queste, anche Legambiente Marsala-Petrosino, che ha denunciato l’assenza di un vero confronto pubblico e di strumenti di valutazione ambientale.

Il PD, con toni duri ma propositivi, mette in discussione non solo la direzione tecnica del progetto, ma l’intera filosofia urbanistica che lo sostiene. "Ci chiediamo — scrive Licari — perché un progetto definito cruciale per l’amministrazione Grillo non sia stato discusso apertamente con la città. In campagna elettorale il Sindaco parlava di assemblee pubbliche e condivisione: parole rimaste senza seguito".

L’assenza di una Valutazione di Impatto Ambientale, sebbene non obbligatoria per legge, diventa per i Dem una mancanza politica prima ancora che tecnica: "Non si può trattare una zona così sensibile, vicina all’antico porto di Lilibeo e all’oasi di Punta d’Alga, come un qualsiasi cantiere urbano".

Il Circolo PD non si limita alla critica: propone un’alternativa chiara, concreta. L’esempio citato è quello di Bologna, che ha investito risorse del Fondo per la riparazione e l’adattamento climatico per sistemare 110 alberi in vasi temporanei in sette piazze del centro storico. “Un’iniziativa semplice — sottolinea Licari — ma che ha avuto un impatto immediato sulla vivibilità urbana, portando refrigerio durante i mesi più caldi e costruendo un legame diretto tra ambiente, salute e spazio pubblico”.

Una visione, questa, che a Marsala sembra mancare del tutto. "Non tutti i cittadini possono permettersi il mare, non ci sono abbastanza parchi ombreggiati per bambini e anziani. Eppure sarebbe semplice e sostenibile investire nel verde urbano. Piantare alberi è una scelta politica".

Il PD chiede che anche a Marsala si adottino misure come “Un albero per ogni nato”, prevista dalla legge 113/1992, che permetterebbe di coniugare sostenibilità, partecipazione e sensibilità ambientale.

Un modello alternativo al cemento

La segretaria dem rilancia la proposta già avanzata in passato: una campagna massiccia di piantumazione in città, con particolare attenzione ai quartieri periferici, alle scuole e alle piazze. “Non possiamo più permetterci di costruire senza pensare alle conseguenze. In un’epoca di emergenza climatica e ondate di calore, la vera infrastruttura strategica non è fatta di cemento, ma di ombra, verde, acqua, respiro”.

Il nodo politico: urbanistica o propaganda?

Sullo sfondo di questa vicenda si staglia una domanda più ampia, di natura politica: che idea di città ha davvero l’amministrazione Grillo? Il Partito Democratico accusa il sindaco di aver tradito la promessa di una Marsala partecipata e attenta all’ambiente, e chiede un cambio di rotta radicale.

“Ci aspettiamo più ascolto, più coraggio, più coerenza”, conclude la nota. “Il futuro di Marsala non può essere deciso a colpi di ruspa. Il Parco Salinella non è solo un cantiere: è il simbolo di una scelta di civiltà che va ripensata, adesso”.