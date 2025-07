Asp Trapani, si è insediata Sabrina Pulvirenti: “La priorità è la salute dei cittadini”

04/07/2025 18:04:00

Sabrina Pulvirenti si è ufficialmente insediata alla guida dell’Asp di Trapani. Come anticipato da Tp24, è lei la nuova commissaria straordinaria dell’Azienda sanitaria provinciale, nominata con decreto firmato ieri dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. E già dalle prime dichiarazioni traccia la rotta: “Metterò a disposizione la mia esperienza da medico e da manager. La mia priorità sarà la salute dei cittadini”.

L’insediamento è avvenuto nel pomeriggio del 4 luglio, con il passaggio di consegne da parte del direttore amministrativo Danilo Palazzolo, che ha retto ad interim l’Asp dopo le dimissioni di Ferdinando Croce, travolto dallo scandalo sui ritardi dei referti istologici.

Le prime parole

“Ringrazio il presidente Schifani e l’assessore alla Salute Faraoni per la fiducia”, ha dichiarato Pulvirenti. “Un pensiero va anche a tutto il personale, sanitario e amministrativo, dell’Asp. In questi mesi difficili ha saputo restare unito e al servizio del territorio”.

Chi è Sabrina Pulvirenti

Medico, specialista in Patologia clinica, Sabrina Pulvirenti ha un curriculum da manager sanitario di lungo corso. Ha diretto aziende sanitarie in Basilicata, Lazio e, da oggi, anche in Sicilia.

È stata:

Direttore generale dell’Asp di Matera (marzo 2021 – ottobre 2023)

(marzo 2021 – ottobre 2023) Commissario dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture (2022 – 2023)

(2022 – 2023) Commissario straordinario dell’Asl di Frosinone (novembre 2023 – marzo 2025)

Attualmente è dirigente medico al Policlinico Umberto I di Roma. È anche stata direttrice sanitaria dell’Istituto di Previdenza del Comune di Roma.

Con la nomina a Trapani, Pulvirenti diventa la prima donna a dirigere l’Azienda sanitaria della provincia. Il suo arrivo segna un cambio di passo in una delle Asp più tormentate della Sicilia, dopo mesi segnati da scandali.