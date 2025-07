 A Mazara il Palio Remiero scolastico organizzato dall'Istituto “R. D’Altavilla” 

04/07/2025 20:30:00

Un tuffo tra sport, cultura e identità territoriale: è questo lo spirito che ha animato la prima edizione del Palio Remiero scolastico, organizzato dall’Istituto Superiore “R. D’Altavilla” di Mazara del Vallo. L’evento si è tenuto questa mattina, presso la sede dell’A.Di.Na., in piazzale G.B. Quinci.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla scuola, rappresenta un’occasione unica di crescita per gli studenti, chiamati a confrontarsi direttamente con il mare, in una giornata all’insegna della collaborazione, dello spirito sportivo e della sostenibilità ambientale. Il Palio non è soltanto una gara tra equipaggi, ma un vero e proprio momento di festa e condivisione, che unisce sport, tradizioni marinaresche e senso di appartenenza al territorio.

A rendere ancora più speciale la manifestazione è stata la partecipazione di diverse realtà sportive locali, tra cui la Lega Navale Italiana e l’A.Di.Na., che hanno accolto con entusiasmo l’invito dell’istituto a mettere a disposizione competenze ed esperienza per accompagnare gli studenti in questa avventura.

Protagonisti assoluti sono infatti i ragazzi, impegnati in un’esperienza formativa dal forte valore educativo. Attraverso il remo, il mare diventerà simbolo di disciplina, cooperazione e rispetto per l’ambiente.