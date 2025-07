Sabato a Marsala il IV° Memorial Giuseppe Episcopo nel segno dello Sport e della Legalità

04/07/2025 14:56:00

Sabato 5 luglio a partire dalle ore 20:30 si terrà in Piazza della Repubblica a Marsala il IV° Memorial Giuseppe Episcopo "Boxe sotto le Stelle". Divenuta manifestazione fissa dell'estate marsalese, sul Ring allestito in piena piazza "Loggia", di fronte la Chiesa Madre del centro lilibetano, l'ASD Marsala Boxe ha organizzato l'evento grazie sia al patrocinio della Città di Marsala che nell'ambito del progetto promosso dall'ARS "Sport e Legalità". Pino Episcopo, pluri Campione Italiano di Pugilato, affrontò gli avversari sia con la canotta del Gruppo Sportivo dei Carabinieri che con quella della storica palestra Marsala Ring riuscendo a raggiungere grandissimi risultati tra i dilettanti in questo affascinante Sport. L'alto comando dei Carabinieri, in ricordo del Campione lilibetano, ha autorizzato la famiglia Episcopo, all'utilizzo dei simboli dell'Arma e del Gruppo Sportivo all'interno della manifestazione, consolidando l'indissolubile legame tra i Carabinieri e la famiglia Episcopo. La serata vedrà diversi combattimenti nelle varie categorie tra i pugilisti della Marsala Boxe ed una selezioni di avversari provenienti da tutta la Sicilia.

Di seguito le interviste pre manifestazione al Presidente della Marsala Boxe Giuseppe Tumbarello, al figlio di Giuseppe Episcopo Daniele ed ai compagni di squadra di Pino, Nando Chiarini e Francesco Gerardi: