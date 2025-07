Castelvetrano: raccolti oltre 140 kg di rifiuti grazie all'iniziativa “Insieme a te per l’ambiente” 

05/07/2025 20:00:00

Sono stati raccolti oltre 140 chilogrammi di rifiuti in occasione della tappa castelvetranese di “Insieme a te per l’ambiente”, l’iniziativa promossa da McDonald’s e patrocinata dal Comune di Castelvetrano, tenutasi lo scorso mercoledì 18 giugno.

Sedici volontari, tra cui i dipendenti dei ristoranti McDonald’s di Castelvetrano e Trapani e alcuni ospiti del centro di accoglienza “La Locanda” di Selinunte, hanno preso parte alla giornata ecologica che ha interessato via Giangiacomo Montalto. L’iniziativa ha permesso di riempire ben 45 sacchi di rifiuti, contribuendo concretamente alla riqualificazione urbana e al contrasto al fenomeno del littering, ovvero l’abbandono indiscriminato di rifiuti nell’ambiente.

Giunta alla sua quinta edizione, “Insieme a te per l’ambiente” è un progetto nazionale realizzato in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, e a partire dal 2024 anche con la fondazione Retake, attiva nella tutela dell’ambiente e dei beni comuni. L’iniziativa è aperta a dipendenti McDonald’s e cittadini e ha già coinvolto oltre 21.000 persone e più di 400 associazioni, raccogliendo in tutta Italia oltre 14.000 sacchi di rifiuti in più di 500 tappe, di cui la metà realizzate con il patrocinio delle amministrazioni locali.

L’impegno ambientale di McDonald’s non si limita a queste giornate: fa parte di un percorso di transizione ecologica che l’azienda sta portando avanti in tutta la sua rete di ristoranti. Tra le azioni messe in campo ci sono l’eliminazione della plastica monouso, l’introduzione di materiali più sostenibili per il packaging, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata e la collaborazione con Comieco per migliorare la riciclabilità degli imballaggi in carta. Inoltre, attraverso un progetto di economia circolare, McDonald’s recupera gli oli esausti delle cucine per produrre biocarburanti destinati alla flotta di veicoli per le consegne.

La tappa di Castelvetrano si inserisce nel più ampio programma I’m Lovin’ It Italy, che riunisce tutte le iniziative locali dell’azienda volte a creare valore per i territori in cui opera, promuovendo comportamenti sostenibili e azioni concrete per la collettività.