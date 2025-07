Marsala, perdita d’acqua in contrada Conca da oltre un mese: “Spreco inaccettabile”

05/07/2025 09:30:00

Da più di un mese, in contrada Conca a Marsala, si registra una vistosa perdita d’acqua dalla condotta comunale. A segnalarlo è un cittadino, esasperato dalla lunga attesa e dall’assenza di interventi risolutivi, nonostante le ripetute segnalazioni all’ufficio dell’acquedotto.

«Non ho parole – afferma – visto il bene prezioso che stiamo sprecando». In un momento in cui la Sicilia è alle prese con una grave crisi idrica, il caso solleva preoccupazioni non solo per l’inutilizzabile dispersione d’acqua potabile, ma anche per il silenzio e l’inerzia delle istituzioni preposte.

