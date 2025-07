No a film su Biagio Conte: Schifani chiede conto all’assessore Amata, De Luca (M5S) invoca la rimozione

05/07/2025 18:00:00

Scoppia la polemica in Sicilia dopo l’esclusione della serie televisiva “Biagio Conte – La vita degli ultimi” dalla lista dei progetti finanziati dalla Sicilia Film Commission con fondi regionali. Il caso arriva direttamente in Regione: il presidente Renato Schifani ha ufficialmente chiesto all’assessorato regionale al Turismo, guidato da Elvira Amata (Fratelli d’Italia), una relazione dettagliata sulle motivazioni che hanno portato a escludere la pellicola, pur avendo raggiunto i punteggi necessari per accedere al finanziamento.

La serie, che racconta la vita del missionario laico Biagio Conte, fondatore della Missione Speranza e Carità a Palermo, scomparso nel gennaio 2023 e figura a cui lo stesso Schifani era molto legato, era candidata per un finanziamento di 400mila euro. Il progetto, prodotto da Anele e scritto da Stefano Rulli, con Alessio Vassallo nei panni di Conte, avrebbe dovuto essere trasmesso da Rai.

La motivazione ufficiale sembrerebbe legata a una insufficienza di budget, con le risorse destinate ad altre produzioni. Tuttavia, la mancata inclusione di un’opera con così forte valore sociale e culturale ha suscitato forte indignazione e numerose critiche.

«Una decisione incomprensibile che solleva interrogativi sulla visione culturale e sulle priorità di chi è chiamato a sostenere opere di rilievo sociale», commenta la Missione Speranza e Carità, che si dice «profondamente delusa» dalla scelta.

Le reazioni politiche

Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, interviene duramente sull’episodio: «Il no al finanziamento alla serie su Biagio Conte è l’ennesimo disastro firmato Fratelli d’Italia all’assessorato al Turismo. Schifani non può più girarsi dall’altra parte e deve rimuovere Amata, come chiediamo da anni».

De Luca denuncia un «connubio tra Fratelli d’Italia e assessorato al Turismo fatto di fallimenti e opacità», citando anche altre criticità come la gestione di eventi internazionali e procedimenti giudiziari che coinvolgono l’assessora Amata.

«Ci chiediamo quali altre produzioni, presumibilmente più importanti o di maggior richiamo, abbiano potuto sbarrare la strada a un progetto socialmente meritorio come quello su Biagio Conte, che aveva ottenuto i punteggi necessari. Chiederemo accesso agli atti per fare chiarezza e proporremo un emendamento nella prossima variazione di bilancio per finanziare la serie, accogliendo l’appello della Missione Speranza e Carità», conclude De Luca.

La richiesta di chiarimenti

La Presidenza della Regione ha quindi formalmente richiesto all’assessorato al Turismo «tutti gli atti della procedura riguardanti le valutazioni delle produzioni finanziate», per fare piena luce sulla vicenda e sulla distribuzione delle risorse pubbliche destinate al cinema e all’audiovisivo.

Il caso, oltre a sollevare dubbi sulla trasparenza dell’iter di selezione e finanziamento, rischia di minare la fiducia nella capacità della Sicilia di valorizzare la propria cultura e il proprio impegno sociale attraverso il mezzo cinematografico.