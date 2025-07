Shakalab live a Mazara del Vallo

05/07/2025 08:22:00

Dopo il successo del tour invernale e il pienone di giovedì sera a Salemi, dove hanno infiammato il locale “Tocco” con i dj set di Davide Lo Rè e DJ Yanez, gli Shakalab tornano questa sera con tutta la loro energia per un concerto live a Mazara del Vallo.

Il gruppo siciliano si esibirà al TEN Summer Experience, sul lungomare Giuseppe Mazzini a partire dalle 22. L’evento è uno dei più attesi dell’estate mazarese, e segna una tappa importante per il tour 2025, che li porterà in giro tra Sicilia, Italia ed Europa, accompagnati come sempre da DJ Yanez.

Dopo Mazara, gli Shakalab saranno il 7 luglio ad Acireale, l’8 in Ungheria per il Campus Festival di Debrecen, e poi di nuovo in Sicilia per le tappe a Misiliscemi (10 agosto), Polizzi Generosa, Calatafimi Segesta (8 agosto), Cattolica Eraclea e Selinunte, dove chiuderanno il tour il 29 agosto.

Il “Summer Tour 2025” conferma la centralità della band nel panorama musicale reggae-hip hop italiano e il legame forte con il territorio. Canzoni che mescolano impegno sociale, ironia e sound coinvolgente, in un linguaggio musicale che unisce le generazioni.