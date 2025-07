Marsala, la casetta dell’acqua è spenta e abbandonata. La delusione dei turisti

06/07/2025 11:29:00

Una casetta dell’acqua spenta, sporca e in stato di totale abbandono. È la brutta sorpresa che ha accolto una coppia di turisti in Piazza del Popolo, nel centro storico di Marsala. A raccontarlo è una coppia che ha segnalato a Tp24 il disservizio riscontrato mentre cercava un punto per riempire la borraccia mentre si trovavano in giro per la città.

«La casetta non eroga acqua, è fuori uso, in condizioni pessime. Com'è possibile negare ai cittadini e ai turisti un servizio essenziale, per di più a pagamento?», scrive indignata. «Nemmeno durante le ondate di calore l’amministrazione ha cura della propria comunità?».

L

Una segnalazione che solleva un tema importante, quello dell’accesso all’acqua pubblica, soprattutto in un periodo segnato dal caldo estremo e dalla crisi idrica. E punta il dito anche contro la mancanza di sensibilità ambientale, visto che l'alternativa è «comprare acqua in bottiglia e contribuire alla produzione di rifiuti in plastica».

La casetta dell'acqua è una delle prime cose chiuse dall'amministrazione Grillo sin dal suo insediamento e non ha mai avuto l'interesse di riattivarla.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.