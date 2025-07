Marsala, tragedia in centro: muore una giovane donna. Area transennata per ore

06/07/2025 13:45:00

Mattinata di dolore e sgomento nel centro di Marsala. Una giovane donna ha perso la vita in via delle Sirene, a pochi passi da viale Isonzo. Un evento improvviso e drammatico che ha scosso profondamente i residenti della zona.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i sanitari del 118 e il magistrato di turno. L’area è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire i rilievi e le prime verifiche da parte degli inquirenti.

Le circostanze dell’accaduto non sono state ancora rese note, così come l’identità della vittima. Numerosi passanti si sono fermati in silenzio, turbati dalla scena e dalla massiccia presenza delle autorità.

Seguiranno aggiornamenti appena saranno disponibili ulteriori elementi.