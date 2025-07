Mazara, un parcheggio provvisorio nella zona del Lungomare

06/07/2025 06:02:00

A Mazara del Vallo è fruibile dopo gli interventi di sommaria discerbatura e pulizia l'area con ingresso principale dalla via Valeria che l'amministrazione comunale ha acquisito per un anno in comodato da privati e destinato a stazionamento veicoli per contrastare il congestionamento veicolare nella zona del lungomare.





A seguito della delibera di giunta autorizzativa alla stipula del contratto di comodato - per un importo complessivo di 10mila euro annui -

l'area è già fruibile per lo stazionamento gratuito di oltre 150 auto.

"Oltre all'ingresso principale dalla via Valeria - sottolinea l'assessore ai Lavori Pubblici Vito Torrente - è stato creato un secondo varco di accesso ed uscita dalla via Hopps di fronte la Hall dell'Hopps Hotel".