Attacchi alla stampa a Trapani, l'Ordine dei Giornalisti: "Antonini impari a dialogare"

06/07/2025 22:19:00

L'Ordine dei giornalisti di Sicilia registra con rammarico l'ennesimo attacco dell'imprenditore Valerio Antonini, questa volta da presidente del Trapani Basket, nei confronti della stampa trapanese in generale e del collega Federico Tarantino in particolare.

"Un attacco a tratti anche volgare e in cui sembra palese l'insofferenza verso una categoria che, purtroppo per Antonini, ha il dovere di raccontare fatti e circostanze non sempre graditi a chi legge. L'imprenditore invita la categoria a darsi una regolata. Sarebbe bello che anche il presidente del Trapani Basket facesse lo stesso, favorendo il dialogo con i giornalisti ed evitando attacchi scomposti che non fanno bene alla sua immagine né all'immagine di una piazza importante come quella trapanese" si legge nella nota dell'Ordine dei Giornalisti che ancora una volta è costretto ad esprimere lo sdegno della categoria per gli atteggiamenti volgari e verbalmente aggressivi dell'imprenditore romano che nei giorni scorsi ha annunciato di volere fare anche politica.