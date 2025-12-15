Telesud, redazione senza accesso al sito, direttore bloccato

15/12/2025 19:03:00

La crisi di Telesud si aggrava ulteriormente e assume contorni sempre più preoccupanti sul piano dei diritti sindacali e della libertà di informazione. Dopo la cancellazione del comunicato della redazione e del video del Tg con l’annuncio dello sciopero, emergono nuovi episodi definiti “comportamenti antisindacali” dai vertici del sindacato dei giornalisti.

A denunciarli è, con una nota durissima, la segreteria di Assostampa Trapani.

Secondo quanto riferisce il sindacato, l’azienda editoriale Telesud non ha ottemperato alla richiesta di pubblicare la nota sindacale con cui l’assemblea di redazione confermava lo sciopero proclamato per oggi. Una richiesta avanzata formalmente dal fiduciario di redazione e rimasta senza risposta.

Si tratta, sottolinea Assostampa, del secondo atto dopo la cancellazione, avvenuta sabato, del video del Tg che riportava la lettura del comunicato sindacale.

Redazione “disabilitata” dal sito

La situazione assume contorni ancora più gravi alla luce di quanto comunicato dal direttore responsabile di Telesud, Nicola Baldarotta, che – riferisce Assostampa – ha inviato una PEC all’azienda e al sindacato denunciando un fatto senza precedenti.

Dal 13 dicembre, spiega Baldarotta, è stato disabilitato l’accesso al sito di Telesud:

al direttore responsabile stesso;

a tutti i componenti della redazione;

con l’unica eccezione del collega Luigi Todaro, che però non è il fiduciario eletto dall’assemblea di redazione.

Una circostanza che, secondo il sindacato, compromette in modo diretto l’attività giornalistica e il corretto funzionamento della testata.

“Impedito di svolgere le mie funzioni”

Non solo. Baldarotta, sempre secondo quanto riportato nella nota di Assostampa Trapani, sottolinea che dal 13 dicembre gli viene impedito di svolgere le sue funzioni di direttore responsabile, un ruolo per il quale risponde anche in sede civile e penale.

Un passaggio che apre scenari delicatissimi sul piano delle responsabilità editoriali e legali e che rafforza il quadro di gestione opaca e conflittuale della fase attuale.

Altre inadempienze: stipendi non pagati e contratti in scadenza

Assostampa Trapani segnala inoltre ulteriori inadempienze da parte dell’editore. In particolare:

una giornalista assente per malattia non riceverebbe lo stipendio da cinque mesi ;

; domani i giornalisti si presenteranno regolarmente in redazione , ma senza la possibilità di lavorare , proprio perché privati delle credenziali di accesso;

, ma , proprio perché privati delle credenziali di accesso; a tre giornalisti sarebbe già stato comunicato che il contratto a tempo determinato in scadenza a fine mese non verrà rinnovato.

Una situazione definita dal sindacato di “grande incertezza”, che lascia i lavoratori formalmente in servizio ma di fatto impossibilitati a svolgere il proprio lavoro.

L’appello di Assostampa

Assostampa Trapani invita tutte le altre organizzazioni sindacali a stare al fianco dei lavoratori di Telesud e, pur prendendo atto della solidarietà espressa da partiti e politici, lancia anche un messaggio chiaro alle istituzioni locali.

Il sindacato richiama amministratori e rappresentanti pubblici del territorio:

al rispetto delle norme sull’informazione pubblica ;

; a mettere fine ai “comunicati fai da te” ;

; a bandire i concorsi per gli uffici stampa, garantendo trasparenza e professionalità.

Una vertenza che diventa un caso democratico

Con questi nuovi sviluppi, la vicenda Telesud supera definitivamente i confini di una crisi aziendale. La limitazione dell’accesso agli strumenti di lavoro, la cancellazione di comunicati sindacali, l’impedimento all’esercizio delle funzioni del direttore responsabile configurano un quadro che interroga direttamente la libertà di stampa e il diritto dei cittadini ad essere informati.



