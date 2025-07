Trapani. Un altro attacco volgare di Antonini ai giornalisti

06/07/2025 17:33:00

Se il "futuro" è questo, è fatto di insulti e volgarità nei confronti dei giornalisti, allora siamo messi bene a Trapani, con Valerio Antonini. Il patron delle squadre di calcio e basket e dell'emittente televisiva della città ha preso di mira, ancora una volta, un giornalista.

Attacco che ha portato l’Associazione siciliana della stampa con il Gruppo siciliano giornalisti sportivi aderenti all’Ussi ad esprimere esprimono "sconcerto e ferma condanna per le gravi e offensive dichiarazioni del presidente del Trapani Basket, Valerio Antonini, rivolte pubblicamente - attraverso un post social - al giornalista Federico Tarantino e al Giornale di Sicilia".

Così in una nota USSI in merito ad un commento su X del numero uno della società granata che ha attaccato un cronista e il Giornale di Sicilia. "È inaccettabile - prosegue il comunicato - che un dirigente sportivo si rivolga a un collega della stampa con toni sprezzanti, volgari e lesivi della dignità personale e professionale. L’informazione sportiva - come tutta l’informazione - si esercita nel rispetto delle regole, del diritto di cronaca e di critica, anche laddove questa possa non essere gradita da chi è oggetto della notizia. In un sistema democratico, la stampa non può essere delegittimata, né intimidita". "Piena solidarietà a Federico Tarantino e al Giornale di Sicilia. Il giornalismo non si zittisce, né si intimidisce: il rispetto è la base di ogni convivenza, nello sport come nell’informazione", conclude la nota.

Antonini non è nuovo agli attacchi ai giornalisti e alle offese sui social, ne sappiamo qualcosa noi di Tp24, per questo esprimiamo vicinanza al collega Tarantino per i gravi insulti ricevuti.