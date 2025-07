Elicottero di Birgi soccorre una giovane turista tedesca allo Zingaro

08/07/2025 19:03:00

Turista tedesca ferita alla Riserva dello Zingaro: soccorsa in elicottero dall’Aeronautica Militare

È stato necessario l’intervento di un elicottero dell’Aeronautica Militare per soccorrere una turista tedesca di 28 anni rimasta ferita durante un’escursione nella Riserva Naturale dello Zingaro, in provincia di Trapani. L’operazione, coordinata dal Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, è stata condotta in collaborazione con il Soccorso Alpino e Speleologico.

La richiesta di intervento è arrivata nel pomeriggio, dopo che la giovane escursionista, impossibilitata a camminare a causa di un trauma a una gamba, è rimasta bloccata in una delle calette della riserva, lontano dai percorsi più facilmente accessibili.

Alle 16:30 un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue) di Trapani si è alzato in volo per raggiungere il campo sportivo di Castellammare del Golfo, dove ha imbarcato due tecnici del Soccorso Alpino. Poco dopo ha raggiunto la zona dell’intervento. Dall’elicottero sono stati calati con il verricello i soccorritori e un aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare, che hanno immobilizzato l’arto ferito della giovane e l’hanno caricata a bordo.

Il volo di ritorno ha riportato la squadra e la paziente al campo sportivo di Castellammare, dove ad attenderli c’era un’ambulanza del 118. La donna è stata presa in carico per le cure mediche necessarie.

L’elicottero ha poi fatto rientro alla base di Trapani, concludendo l’operazione in poco più di un’ora. Un intervento rapido e ben coordinato che ha permesso di soccorrere efficacemente una persona in difficoltà in una zona impervia e isolata.