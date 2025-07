Mazara del Vallo, la Sicilia in scena con "Aranci di ‘nterra" di Giacomo Bonagiuso

08/07/2025 11:29:00

Debutta in anteprima assoluta sabato 12 luglio alle ore 21.30, in Piazza della Repubblica a Mazara del Vallo, “Aranci di ‘nterra. Nove storie nella terra delle storie”, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Giacomo Bonagiuso, tratto dall’omonimo libro dello stesso autore.

L’evento si inserisce nel calendario di Mazara Valley 2025 e sarà a ingresso libero, nei limiti dei posti disponibili. Lo spettacolo porta sul palco nove storie, nove affondi teatrali nell’anima più intima, contraddittoria e polifonica della Sicilia, narrata attraverso le voci e i corpi di Liliana Marciante, Giovanna Russo e Giovanna Scarcella, interpreti di grande intensità.

La produzione è firmata Teatro Libero – Kepos Performing Theater, con costumi di Claudia Campo ed elementi scenici curati da Kepos. In un allestimento pensato appositamente per Mazara, la facciata del cosiddetto “Palazzaccio” diventerà tela viva grazie al videomapping delle opere dell’artista mazarese Manuela Marascia, mentre una coreografia originale del Maestro Ciro Venosa, interpretata dalle danzatrici del CV Ballet, accompagnerà visivamente alcune sequenze dello spettacolo.

“Aranci di ‘nterra” è un progetto che provoca, smuove e interroga. Con leggerezza e profondità, come nella migliore tradizione calviniana, Bonagiuso mette in scena una Sicilia fatta di ombre e abbagli, di lutto e luce, usando il teatro come spazio in cui l’ironia e il sarcasmo si fanno strumenti per rompere il velo dell’ipocrisia. I personaggi, le storie e i dialetti si rincorrono in un “cunto” corale che racconta le contraddizioni di un’isola che resiste a ogni definizione. Uno spettacolo che, pur nella leggerezza apparente, lascia tracce forti, e invita lo spettatore a mettersi in discussione, magari arrossendo, magari ridendo. Ma mai restando indifferente.