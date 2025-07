 Sicilia, 283 milioni per l’innovazione delle imprese. Tamajo annuncia sei nuovi bandi

08/07/2025 15:00:00

Oltre 283 milioni di euro destinati a rafforzare i processi di innovazione delle imprese siciliane. È questo l’importante pacchetto di interventi approvato dalla giunta regionale e annunciato dall’assessorato alle Attività produttive, che renderà operativi già dalla prossima settimana i sei bandi previsti dal Programma regionale FESR Sicilia 2021-2027.

«Non andiamo in vacanza: il nostro obiettivo è pubblicare i bandi il prima possibile – ha dichiarato l’assessore Edy Tamajo –. Le imprese siciliane hanno bisogno di strumenti operativi, non di attese. Vogliamo dare loro opportunità concrete per innovare, formarsi, crescere e diventare più competitive. Stiamo rispettando i tempi che ci eravamo dati e continueremo a lavorare senza sosta per rendere le risorse europee uno strumento efficace di rilancio economico».

Un’azione che si preannuncia strategica per il tessuto produttivo regionale, puntando su settori chiave come la digitalizzazione, la sostenibilità energetica e il rafforzamento delle competenze. L’assessore ha inoltre rivolto un ringraziamento al dirigente generale del dipartimento Attività produttive, Dario Cartabellotta, e a tutta la struttura per lo «straordinario impegno, la competenza e la dedizione dimostrata».

Le sei linee di intervento

I fondi verranno distribuiti su sei assi strategici: Ricerca collaborativa e trasferimento tecnologico: 125 milioni di euro per favorire la sinergia tra imprese e mondo della ricerca; Innovazione delle imprese: 19 milioni per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e processi; Digitalizzazione delle imprese: oltre 16 milioni per l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate; Spazi per l’innovazione: quasi 9,5 milioni per creare o potenziare infrastrutture dedicate all’innovazione; Qualificazione del capitale umano: 25 milioni per la formazione e l’aggiornamento professionale; Riqualificazione energetica delle imprese: oltre 89 milioni per interventi di efficienza e transizione energetica.

I bandi saranno pubblicati sul sito del Dipartimento delle Attività produttive e sul portale istituzionale della Regione Siciliana, con l’obiettivo di fornire risposte rapide e concrete alle esigenze di sviluppo del sistema imprenditoriale dell’Isola.