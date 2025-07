Marsala: nella zona artigianale solo discariche a cielo aperto 

08/07/2025 22:00:00

Una nuova segnalazione mette in luce il grave stato di abbandono in cui versa la zona artigianale di Marsala. Cumuli di rifiuti, materiali pericolosi come l’amianto e una generale situazione di degrado ambientale stanno trasformando un’area destinata allo sviluppo produttivo in una vera e propria discarica a cielo aperto.

A denunciarlo è Baldo Venezia, che ha documentato con alcune foto lo stato dei luoghi. Nella sua lettera, inviata alla nostra redazione, chiede interventi immediati da parte del Comune e propone misure concrete per il controllo e la prevenzione del fenomeno.

Di seguito riportiamo integralmente il testo della sua segnalazione:

"Gentile redazione, tornando da lavoro, mi sono imbattuto per le vie della zona artigianale di Marsala. Le foto che allego sono eloquenti, discariche a cielo aperto dove si trova di tutto, incluso amianto. È necessaria la tolleranza zero verso i criminali incivili, non a chiacchiere ma con fatti concreti.

Dopo una urgente e straordinaria bonifica, è indispensabile che tutta l’area venga videosorvegliata, occorre più presenza possibile della polizia municipale, supportata dalle associazioni di volontariato.

La salvaguardia dell’ambiente è di primaria importanza, le risorse finanziarie si devono trovare, basta tagliare spese inutili e perché per una volta la giunta e il consiglio comunale non rinunciano a un mese di indennità?

Sono populista? No, la mia è una provocazione a quanti dicono di impegnarsi in politica per passione e per spirito di servizio, siano consequenziali".

