 Fibromialgia e benessere delle donne: firmato protocollo d’intesa tra Algea e ConfapiD Sicilia

08/07/2025 11:00:00

È stato ufficialmente siglato oggi il Protocollo d’Intesa tra Algea Sicilia ODV e ConfapiD Sicilia, un importante passo avanti nella promozione della medicina di genere, della consapevolezza sulla fibromialgia e del benessere femminile all’interno delle piccole e medie imprese siciliane.

L’accordo nasce dalla consapevolezza del ruolo fondamentale che le PMI – e in particolare le donne imprenditrici – rivestono nella costruzione di un ambiente lavorativo inclusivo e attento alla salute. Particolare attenzione viene riservata alle patologie croniche invisibili, come la fibromialgia, che colpiscono prevalentemente le donne e che spesso restano sottovalutate nei contesti occupazionali.

“Con il giusto supporto e adattamenti, anche chi vive una malattia invisibile può continuare a lavorare con dignità, senza essere escluso né dimenticato”, ha dichiarato Ines Sutera, Presidente di Algea Sicilia ODV, sottolineando l’importanza di un approccio inclusivo e rispettoso delle fragilità individuali.

Il protocollo impegna le due organizzazioni a collaborare nella promozione di: Attività di formazione e informazione rivolte a imprenditrici, dirigenti e lavoratrici; Campagne di sensibilizzazione sui sintomi e sull’impatto della fibromialgia, una patologia ancora poco riconosciuta ma con forti ripercussioni sulla qualità della vita; Linee guida aziendali per una gestione attenta e consapevole delle cronicità femminili nel contesto lavorativo.

“Il nostro obiettivo è valorizzare la presenza femminile nelle imprese, tutelando il diritto alla salute e promuovendo una cultura della responsabilità sociale,” ha commentato Tiziana Serretta, Presidente di ConfapiD Sicilia, evidenziando la volontà di costruire un tessuto imprenditoriale più equo e sensibile.

La durata del protocollo è prevista per tre anni, con possibilità di rinnovo o di integrazione con ulteriori accordi attuativi. Sarà inoltre aperto alla collaborazione di enti istituzionali, sanitari e accademici che condividano gli stessi obiettivi di salute, inclusione e parità di genere.

Con questa intesa, Algea Sicilia e ConfapiD Sicilia gettano le basi per un cambiamento culturale e operativo che mira a trasformare le aziende siciliane in spazi di lavoro più consapevoli, solidali e sostenibili per tutte.