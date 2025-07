Cinema e ambiente: dal 14 al 19 luglio il SiciliAmbiente a San Vito Lo Capo

08/07/2025 11:57:00

Dal 14 al 19 luglio 2025 si terrà a San Vito Lo Capo la 17ª edizione del SiciliAmbiente Film Festival, rassegna internazionale dedicata a cinema, ambiente e diritti umani. La manifestazione, organizzata da Demetra Produzioni, dall’associazione culturale Cantiere 7 e dal Comune di San Vito Lo Capo, è diventata negli anni un punto di riferimento per chi cerca un’offerta culturale indipendente e impegnata all’interno di uno scenario naturalistico di grande richiamo. Il programma di quest'anno, consultabile sul sito ufficiale www.festivalsiciliambiente.it, prevede proiezioni gratuite in due sale all’aperto – il Giardino di Palazzo La Porta in via Savoia e l’anfiteatro della spiaggia presso il porto turistico – e si articola in quattro sezioni competitive (documentari, cortometraggi, animazioni e lungometraggi), a cui si aggiunge una sezione fuori concorso dedicata alle scienze del mare, realizzata in collaborazione con varie università europee.

Tra i film in programma figurano opere come Blue kinships di Federico Fornaro, Listen to the poles: Antarctica di Pepe Molina Cruz e Presto di Mathia Coco. Previsti anche numerosi eventi collaterali: masterclass, laboratori per bambini, dibattiti e presentazioni editoriali. Tra gli appuntamenti più attesi, la masterclass del documentarista Davide Gambino (17 e 18 luglio), il panel sull’eco-ansia curato da Greenpeace, i concerti serali – tra cui l’esibizione inaugurale di Davide Shorty per Amnesty International – e gli incontri con autori e registi. La programmazione culturale si accompagna così a un’attenzione costante per i temi della sostenibilità e della partecipazione civica, in linea con lo spirito del festival.

Partecipare all’evento offre anche l’occasione per scoprire le attrazioni del territorio: San Vito Lo Capo è una delle mete turistiche più apprezzate della Sicilia occidentale, nota per la spiaggia caraibica, la Riserva dello Zingaro e la cucina locale. Chi cerca una sistemazione può trovare facilmente un B&B a San Vito Lo Capo, mentre per chi arriva in auto può essere utile consultare questa guida su dove parcheggiare a San Vito Lo Capo, così da organizzare al meglio la permanenza nei giorni del festival.

SiciliAmbiente si conferma dunque un festival accessibile e partecipativo, dove il cinema diventa un mezzo per riflettere collettivamente sulle trasformazioni in corso e sulle sfide del presente.