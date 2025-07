Muore in pista risucchiato dal motore di un aereo. Dirottato il volo Trapani-Bergamo

08/07/2025 12:22:00

Il volo Ryanair in partenza questa mattina alle 9.15 dall’aeroporto di Trapani Birgi e diretto a Bergamo Orio al Serio è stato dirottato su Milano a causa della chiusura improvvisa dello scalo bergamasco.

Motivo del dirottamento, un tragico incidente avvenuto sulla pista di Orio al Serio, dove una persona è morta mentre si trovava sulla via di rullaggio. La notizia è stata confermata dalla Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto, con una nota ufficiale: «Le operazioni di volo all’aeroporto di Milano Bergamo sono state sospese alle 10.20 a causa di un incidente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine».

La persona morta è stata risucchiata dal motore di un aereo che si stava preparando a decollare. La tragedia si è consumata poco prima delle 10 nello scalo lombardo. La vittima non sarebbe né un passeggero né un lavoratore dell’aeroporto: resta ora da capire come sia riuscita a entrare in pista. L’aereo coinvolto nell’incidente – un airbus della compagnia aerea Volotea – era in fase di rullaggio, ormai pronto al decollo verso l’aeroporto delle Asturie.L’episodio ha causato il blocco temporaneo del traffico aereo, con conseguenti disagi per passeggeri in arrivo e in partenza.

Il volo Ryanair partito da Trapani è stato uno dei primi ad essere deviato su un altro aeroporto per ragioni di sicurezza. I passeggeri, una volta atterrati a Milano, sono stati assistiti dal personale di terra per il trasferimento verso Bergamo o la destinazione finale.