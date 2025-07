Aspettando Goletta Verde: l’appello di Legambiente per salvare la spiaggia di San Vito 

09/07/2025 07:26:00

Il Circolo Legambiente Pizzo Cofano organizza la serata Aspettando Goletta Verde: Salviamo San Vito Lo Capo, in programma venerdì 18 luglio alle ore 19:30 presso il Giardino di Palazzo La Porta, nell’ambito del Festival Siciliambiente. Un’occasione importante per accendere i riflettori su una delle emergenze ambientali più gravi della costa trapanese: l’erosione della spiaggia di San Vito Lo Capo.

Durante l’incontro interverranno: Giuseppe Messina, Presidente del Circolo Legambiente Pizzo Cofano, Tommaso Castronovo, Presidente Regionale di Legambiente Sicilia, Francesco La Sala, Sindaco di San Vito Lo Capo

La campagna #SSVLC – Salviamo San Vito Lo Capo

Nel corso della serata verrà presentata ufficialmente la campagna #SSVLC – Salviamo San Vito Lo Capo, con il lancio di una raccolta firme che mira a sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sulla necessità di interventi urgenti e strutturali per contrastare l’avanzare dell’erosione costiera che sta cancellando, anno dopo anno, una delle spiagge più amate della Sicilia.

Secondo il Circolo Legambiente Pizzo Cofano, “la spiaggia di San Vito Lo Capo scompare”. E non si tratta di una semplice impressione: chiunque frequenti il litorale può osservare con i propri occhi l’assottigliarsi della battigia, l’emergere di uno strato argilloso nella parte est del golfo, la riduzione della profondità della spiaggia rispetto agli anni passati.

Il fenomeno, legato all’erosione della falda compatta che da sempre sosteneva la sabbia, rischia di compromettere anche gli eventuali futuri interventi di ripascimento: senza un appoggio naturale, infatti, la nuova sabbia sarebbe destinata a disperdersi.

Denunce e proposte

Nonostante le ingenti somme di denaro pubblico investite negli ultimi anni per arginare il fenomeno, e i numerosi studi scientifici commissionati da enti locali e regionali, il problema non solo non è stato risolto, ma si è acuito.

Di fronte a questo scenario, Legambiente lancia un appello accorato:

“Vogliamo riconsegnare alle nostre figlie e ai nostri figli la memoria della San Vito Lo Capo che era una volta: una spiaggia profonda e grandissima dai colori sgargianti, lambita dal mare.”

Per farlo, il circolo propone un progetto concreto di salvaguardia, fondato su un approccio scientifico e ambientale che metta al centro il ripristino dell’equilibrio naturale della costa sanvitese. La richiesta è chiara: azioni forti e durature da parte delle istituzioni, a tutti i livelli, per salvare un patrimonio naturalistico e sociale che appartiene a tutti.

Unisciti alla campagna

La campagna #SSVLC è anche online, con una petizione su Change.org per raccogliere firme e sostenere la causa clicca qui.

La serata del 18 luglio sarà quindi non solo un momento di incontro e confronto, ma anche un punto di partenza per una mobilitazione collettiva, che ha come obiettivo la tutela di uno dei gioielli più preziosi del Mediterraneo.