Trapani, la nave Vittorio Morace compie un anno: 250mila passeggeri e zero emissioni in porto

09/07/2025 14:30:00

La nave “Vittorio Morace” festeggia il suo primo anno di servizio e conferma il ruolo di punta nel panorama della navigazione sostenibile. Entrata in linea il 6 luglio 2024, l’unità di Liberty Lines è la prima nave ibrida veloce al mondo e in dodici mesi ha trasportato oltre 250mila passeggeri, coprendo 35.783 miglia nautiche e collegando Trapani con le isole minori siciliane.

Consegnata a Trapani il 31 maggio 2024 e presentata ufficialmente il 27 giugno, la “Vittorio Morace” ha rivoluzionato il trasporto marittimo grazie a un sistema di propulsione ibrido che consente viaggi più silenziosi e puliti. Dal 7 febbraio 2025 ha ottenuto l’autorizzazione a navigare in modalità completamente elettrica per circa 30 minuti a 10 nodi nelle aree costiere e portuali, eliminando le emissioni proprio nei tratti più sensibili. Le batterie si ricaricano automaticamente in mare aperto, quando la nave raggiunge velocità superiori a 30 nodi con i motori termici.

In questo primo anno di attività, la nave ha servito destinazioni come Favignana, Levanzo, Marettimo, Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Stromboli, Ustica e Vulcano, garantendo continuità del servizio anche in condizioni di mare mosso. “Nel primo semestre del 2025 abbiamo ridotto del 30% le miglia annullate per maltempo rispetto ad altre unità della flotta”, sottolineano da Liberty Lines.

La “Vittorio Morace”, lunga 39,5 metri e con una capienza di 251 passeggeri, è il risultato di una collaborazione internazionale tra Liberty Lines, i cantieri spagnoli Astilleros Armon, Rolls-Royce Solutions, RINA e lo studio australiano Incat Crowther. Grazie alle tecnologie all’avanguardia, ogni anno evita l’immissione in atmosfera di 20mila kg di ossidi di azoto, l’equivalente delle emissioni prodotte da una centrale a carbone in 20 giorni.

Questa è la prima di nove navi ibride veloci previste entro metà 2026: ad oggi Liberty Lines ha già messo in linea altre cinque unità gemelle, consolidando il proprio impegno verso una mobilità marittima sostenibile.

Dedicata alla memoria di Vittorio Morace, fondatore della compagnia, la nave è diventata simbolo di una visione innovativa e di un futuro che guarda al rispetto per l’ambiente senza rinunciare alla velocità e al comfort per i passeggeri.