Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Ambiente
17/12/2025 06:00:00

Trapani Green, Lamia: “Senza manutenzione gli alberi sono solo propaganda”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765925721-0-trapani-green-lamia-senza-manutenzione-gli-alberi-sono-solo-propaganda.jpg

Tre mila alberi, 475 mila euro di finanziamento, mappe, slide e promesse verdi. Il progetto Trapani Green parte tra gli applausi istituzionali, ma accende subito lo scontro politico. A mettere il dito nella piaga è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Nicola Lamia, che smonta l’annuncio pezzo per pezzo e riporta il tema alla realtà quotidiana.

«Ogni albero in più è un bene per la città. Nessuno lo mette in discussione», chiarisce subito Lamia. «Ma proprio per questo bisogna dire la verità fino in fondo».
Secondo il consigliere, il problema non è piantare, ma prendersi cura. «Da almeno sette anni Trapani non ha una pianificazione seria del verde pubblico: niente potature programmate, niente manutenzione ordinaria, niente scerbature costanti. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: alberi abbandonati, rami pericolanti, spazi verdi nel degrado».

Lamia ricorda anche le interrogazioni presentate in Consiglio comunale. «Su questi temi ho chiesto più volte risposte, ma troppo spesso sono rimaste lettera morta». E cita un caso simbolico: «Gli uliveti sui terreni confiscati alla mafia sono pieni di olive che marciscono perché non è stato previsto alcun bando per la raccolta. Una risorsa pubblica sprecata, un’occasione sociale ed economica buttata via».

Dall’amministrazione arriva la replica tecnica dell’assessore Pellegrino, che rivendica la solidità del progetto. «Il progetto Trapani Green è finanziato con 475 mila euro dal Ministero dell’Ambiente ed è stato affidato nel 2023 al professor Francesco Raimondo, ex direttore dell’Orto Botanico di Palermo. Gli interventi interessano l’intera città».
Dalle grandi arterie al centro storico, dalle ville alle periferie: «Circa 2.400 piante complessive, nuove aiuole, arboreti polifiti, barriere alberate, superfici drenanti, cinque parcheggi ombreggiati e interventi anche nelle scuole». Prevista anche «manutenzione per due anni dopo il collaudo, atteso entro l’estate 2026».

Numeri e schede che però non convincono l’opposizione. «Questa amministrazione continua a muoversi più sui proclami che sulla pianificazione», incalza Lamia. «Piantare alberi senza garantire una gestione chiara, finanziata e duratura significa solo rinviare il problema».

La chiusura è una linea politica netta: «Trapani non ha bisogno di numeri da comunicato stampa, ma di una gestione seria, costante e responsabile del verde pubblico. È questo che oggi manca».









Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765795230-0-costa-crociere-premia-citypass-travel-di-castelvetrano-prima-nel-sud-italia-al-global-summit-26.jpg

Costa Crociere premia Citypass Travel di Castelvetrano: prima nel Sud...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765881089-0-musica-vino-e-food-a-marsala-il-colomba-bianca-xmas-festival.jpg

Musica, vino e food: a Marsala il Colomba Bianca Xmas Festival 

Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...