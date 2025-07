A Palermo la mostra "Exit Resist" tra arte e impegno

09/07/2025 19:00:00

Domenica 6 luglio, nella Cripta della “Chiesa di Sant’Agnese” a “Danisinni”, è stata inaugurata “EXIST RESIST”, mostra collettiva nata per sostenere il popolo palestinese e trasformare l’arte in uno strumento di resistenza, testimonianza e solidarietà. Un’inaugurazione partecipata e intensa, con assemblea pubblica, microfono aperto, e il concerto degli “OMOSUMO” – Roberto Cammarata, Antonio Di Martino e Angelo Sicurella – che hanno presentato un live ispirato all’album Surfin’ n Gaza, attraversando psichedelia, elettronica e impegno civile. La serata si è chiusa con il dj set di Radio Curcuma, grazie al supporto di Sinergie Group e Associazione Comunità di Danisinni.

Tutte le opere esposte sono state donate da artiste e artisti che hanno scelto di partecipare a questa azione collettiva concreta: il ricavato della vendita sarà interamente destinato a progetti di comunicazione indipendente e iniziative umanitarie per la Palestina. Dalla cassa all’ingresso raccolti 1128 euro in offerta libera. Alcune opere sono già state vendute .

Hanno aderito: Agnello, Baglieri, Balsamo, Bazan, Borgia, Buglisi, Buffa, Carlotta, Catti, Costantino, Crazy One, De Grandi, De Grolée, Di Piazza, Forte, Galegati, La Barbera, La Ferlita, Lo Verso, Loste, Lupo, Micciché, Nuccio, Orlando, Orilia, Palazzo, Palazzolo, Palminteri, Paternostro, Poidomani, Randazzo, Ricciardi, Romeo, Scalisi, Scalisi Palminteri, Scimeca, Signorelli, Suscetta, Vassallo, Zanghi.

È in programma anche un talk di approfondimento presso “CREA Caffè Atelier” a Palermo, in data da definire.

“EXIST RESIST” non è solo una mostra: è un invito a non restare indifferenti, a usare la bellezza come strumento politico, e a chiedere – anche da Palermo – la sospensione degli accordi tra Israele e Regione Siciliana. La mostra è tuttora visitabile fino al 6 agosto, con ingresso libero, ogni giorno dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:30.

Dorotea Rizzo