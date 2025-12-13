Sezioni
Cultura

» Arte
13/12/2025 12:58:00

EricèNatale entra nel vivo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-12-2025/ericenatale-entra-nel-vivo-450.jpg

Il borgo medievale di Erice si prepara a vivere un’intensa settimana di appuntamenti culturali e natalizi. Dal 13 al 18 dicembre, le strade acciottolate del centro storico tornano ad animarsi con EricèNatale, la rassegna che intreccia tradizione, musica e riflessione culturale, valorizzando uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia occidentale.

Il programma riparte sabato 13 e domenica 14 dicembre con l’apertura dei Mercatini di Natale e della Casetta di Babbo Natale, visitabili dalle 11:00 alle 20:00. Stand artigianali e prodotti dell’enogastronomia locale accompagneranno residenti e turisti in un percorso che unisce sapori, creatività e atmosfera natalizia.

Piazza della Loggia si conferma cuore pulsante della manifestazione grazie a “Xmas on the road”, format musicale che trasforma la piazza in un palcoscenico a cielo aperto. Dalle 17:00 alle 20:30 si alterneranno live music e dj set: sabato 13 dicembre toccherà a Toti Augugliaro, mentre domenica 14 sarà la volta del dj set di Pietro Gervasi.

Uno degli appuntamenti più attesi è in programma mercoledì 17 dicembre alle 19:00, presso l’Aula Magna P.A.M. Dirac dell’Istituto Blackett–San Domenico. L’incontro, dal titolo “Erice del Futuro”, vedrà dialogare lo storico e saggista Giordano Bruno Guerri e il giornalista e divulgatore Roberto Giacobbo. Un confronto dedicato al rapporto tra identità storica e prospettive di sviluppo territoriale, con un’attenzione particolare al patrimonio archeologico e culturale che rende Erice unica nel Mediterraneo.

Nel corso della serata sarà presentata in anteprima la nuova edizione del Denario di Erice, riproduzione fedele della moneta romana simbolo dell’autonomia e dell’importanza economica dell’antica città elima. Sul dritto è raffigurata Venere, divinità venerata nei secoli come Afrodite e Astarte, mentre sul rovescio compaiono le mura ciclopiche, il nome latino Eruc e le colonne del tempio venereo. Accanto al denario verrà svelato anche un cameo con la testa di Venere, realizzato nella stessa pietra calcarea che lastrica le vie del borgo: un oggetto che fonde artigianato e memoria storica.

 

L’iniziativa è promossa dal LAMuM – Laboratorio Artistico Museale della Fondazione Ettore Majorana, in collaborazione con la Fondazione Erice Arte.

Le celebrazioni proseguiranno giovedì 18 e venerdì 19 dicembre con la riapertura dei Mercatini di Natale e della Casetta di Babbo Natale e con un evento legato alla tradizione popolare: gli zampognari faranno tappa in scuole e centri sociali, riportando tra la gente il suono autentico del Natale e rafforzando il senso di comunità.

Tra le attrazioni di EricèNatale spicca infine il presepe artigianale “Quando l’amore si fa presepe”, allestito presso la baita del CAI Erice e Agroericino. Realizzato dalla famiglia Rodolico con tecniche tradizionali e materiali naturali, il presepe riproduce scene della Natività e scorci di vita quotidiana siciliana tra mestieri antichi e architetture ispirate al Settecento e Ottocento. Vincitore del Concorso Provinciale del presepe rurale nel 2018 e 2019, sarà visitabile dal 20 dicembre al 6 gennaio.

EricèNatale si conferma così non solo come appuntamento festivo, ma come occasione di incontro tra passato e futuro, capace di raccontare l’identità profonda di Erice attraverso cultura, musica e tradizione.



