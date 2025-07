Erice, riaccesa l’illuminazione sul lungomare: danni da 7mila euro addebitati alla ditta

09/07/2025 18:00:00

Da questa sera il Lungomare Dante Alighieri tornerà finalmente illuminato nel tratto antistante il Polo Universitario, ricadente nel territorio comunale di Erice. Lo comunica l’Amministrazione guidata dalla sindaca Daniela Toscano, dopo giorni di buio causati da un danno ai cavidotti e ai cavi elettrici interni.

Il problema si era verificato durante lavori di scavo eseguiti per conto di E-Distribuzione S.p.A., quando un mezzo escavatore aveva accidentalmente danneggiato l’impianto. Nonostante la ditta responsabile si sia rifiutata di riparare il guasto, il Comune ha avviato un intervento in via sostitutiva, incaricando un’altra azienda di completare la riparazione.

Il danno, stimato in circa 7.000 euro, sarà comunque addebitato alla società che ha provocato l’interruzione del servizio.

«Abbiamo fatto tutto il possibile per ripristinare il servizio nel più breve tempo – dichiara la sindaca Toscano – e abbiamo chiesto il risarcimento per i danni causati dall’incauta manovra. Ci scusiamo con i cittadini per i disagi serali, ma da stasera la situazione tornerà alla normalità».