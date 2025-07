09/07/2025 17:11:00

La Giunta comunale di Trapani ha approvato all’unanimità il progetto esecutivo per le urbanizzazioni di Villa Rosina, relativo al primo stralcio che copre quasi il 50% degli interventi previsti. Il progetto da 12 milioni di euro prevede fognature, marciapiedi, illuminazione e altre opere. Per aumentare le possibilità di ottenere il finanziamento regionale – 14 milioni disponibili per tutta la Sicilia – il Comune ha inserito un cofinanziamento con un mutuo da 3,6 milioni di euro. L’Amministrazione confida di portare a casa il risultato atteso dai cittadini da anni.