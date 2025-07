Trapani, tolta la storica fermata bus davanti ai Salesiani per fare spazio alle strisce blu

09/07/2025 16:32:00

“Hanno tolto una fermata storica per mettere strisce blu. L’unica vicino alla stazione dei treni". È la segnalazione sulla situazione in via Fardella, davanti all'Oratorio Salesiano "Don Bosco, dove una fermata dell’autobus è stata rimossa per fare spazio agli stalli blu, i parcheggi a pagamento. "'utenza da oggi è costretta a scendere a piazza Vittorio. Come al solito nessun rispetto per le persone. Vergogna”.

La modifica rientra nel piano di riorganizzazione della sosta a pagamento avviato dal Comune e gestito da ATM.

Gli utenti segnalano disagi soprattutto per anziani, pendolari e turisti, costretti a percorrere a piedi tratti più lunghi per raggiungere la fermata utile più vicina, in piazza Vittorio. “Si tolgono servizi pubblici per favorire le auto”, commentano alcuni passeggeri, mentre sui social monta la polemica.