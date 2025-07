Stasera a Selinunte Alessandra Viola presenta “Chiedi a una pianta”

09/07/2025 08:00:00

Comincia questa sera, alle 21,15, Un PENSIERO con gli autori, la rassegna letteraria che ogni estate si svolge nel giardino di PENSIERO CONTEMPORANEO, sede dell’associazione Selinunte Cunta e Canta che organizza l’evento. L’incontro di questa prima serata è

con Alessandra Viola, che presenta Chiedi a una pianta. Come semi, alberi e fiori ci insegnano a essere felici (Editori Laterza).

Alessandra Viola è scrittrice, giornalista, produttrice televisiva e autrice di trasmissioni Rai. Insegna Comunicazione dell’ambiente al Master in Comunicazione della Scienza e della salute dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e collabora, tra l’altro, con “la Repubblica”, “National Geografic”, “L’Espresso”, “Il Sole 24 ore”. Per la RAI ha scritto e condotto la trasmissione per ragazzi Clorofilla e la rubrica Racconti Verdi (Rai3). È autrice di saggi di divulgazione scientifica, tra cui il bestseller pluripremiato Verde brillante. Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale (con Stefano Mancuso, Giunti 2013), tradotto in diciassette lingue, Flower Power. Le piante e i loro diritti (Einaudi 2020) e Andare per orti botanici (con Manlio Speciale, Il Mulino 2021). Nel 2019 è stata insignita del titolo di “Ambasciatrice della Natura”. Ha vinto due volte il Premio Gambrinus e due volte il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica.

«Per essere un uomo buono chiedi consiglio a tre uomini anziani», dice un antico proverbio. In questo libro si fa di più: si chiede consiglio agli esseri viventi più antichi della Terra, le piante. D'altra parte, se è vero che andando avanti con l'età si diventa più saggi, quanta esperienza ha accumulato il mondo vegetale in centinaia di milioni di anni? Meglio di qualsiasi maestro zen, ogni pianta porta un preciso insegnamento, regala lezioni di vita, e può addirittura suggerirci alcune vie per la felicità. Basta mettersi in ascolto della lingua più parlata del mondo, quella clorofilliana. Sbocciare, fare scorrere nuova linfa nel nostro corpo e tra i pensieri. Fiorire. È possibile, anche con l'aiuto degli 'esercizi vegetali' proposti dall'autrice, ideati per curare il nostro deficit di natura e la cecità vegetale che affligge buona parte dell'umanità. Come nella migliore tradizione della divulgazione scientifica, capitolo dopo capitolo apprenderemo i meccanismi che regolano la vita del mondo vegetale e impareremo a conoscere meglio specie a noi vicine e piante dal fascino esotico. Soprattutto troveremo alcune risposte al nostro bisogno di benessere: non possiamo dirci felici se non in una rete di relazioni e amicizie. Non solo umane.

A dialogare con l’autrice sarà Umberto Leone, questa sera nelle vesti di artista, che svelerà al pubblico quanto il lavoro di Alessandra Viola, e non solo, sia stato d’ispirazione per realizzare La Semina del Sole, l’installazione vegetale ideata per ricordare il cantastorie di Selinunte Pino Veneziano.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Rete Museale e Naturale Belicina, fa parte delle Rete dei Festival Letterari del Trapanese e ha il patrocinio del Parco Archeologico di Selinunte, del Comune di Castelvetrano (comune Città che Legge 2024-2026, qualifica assegnata dal Ministero della Cultura).

Gli appuntamenti della rassegna

10.07.25 Gaetano Savatteri, La Sicilia non esiste. L’isola tra realtà e racconto, tra storia e leggenda (Zolfo Editore)

16.07.25 Attilio Bolzoni, Immortali: perché la mafia è tornata com’era prima di Giovanni Falcone (Fuoriscena)

INIZIO ORE 21:15