Mazara: approvata la relazione annuale del Sindaco. Accolta la consigliera straniera

09/07/2025 18:00:00

Via libera del Consiglio comunale di Mazara alla relazione annuale del Sindaco Salvatore Quinci, approvata a maggioranza con 15 voti favorevoli e 3 astenuti. La seduta, tenutasi nella sede provvisoria della Galleria Sicilia, ha visto anche l’insediamento ufficiale della nuova Consigliera comunale straniera aggiunta, Nourhene Chouchane, eletta lo scorso 8 giugno dalla comunità immigrata mazarese. Accolta con un saluto istituzionale da parte di Consiglio e Amministrazione, Chouchane rappresenterà le istanze delle comunità straniere senza diritto di voto, in sinergia con la Consulta dei Migranti, recentemente rinnovata e guidata dal prof. Karim Hannachi.

Dal welfare alla cultura, dalle infrastrutture al bilancio, passando per ambiente, turismo e protezione civile. È una relazione densa di progetti e interventi quella che il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha presentato per tracciare il bilancio del primo anno del suo secondo mandato, da giugno 2024 a maggio 2025. Un documento che restituisce l'immagine di una città che vuole crescere, migliorarsi e recuperare un ruolo centrale in Sicilia occidentale.

Welfare e inclusione: 8,5 milioni per il centro storico

Quinci rivendica una rete sempre più solida di servizi sociali, con interventi personalizzati per disabili, anziani, donne e famiglie fragili. Grazie al programma PON Metro, sono stati finanziati progetti per 8,5 milioni di euro destinati al centro storico, con l’obiettivo di favorire coesione e inserimento lavorativo, soprattutto nel turismo. Importante anche il potenziamento di mensa e trasporto scolastico, e la promozione della cultura della legalità.

Sport e impianti: la Cittadella dello Sport entro il 2026

Lo sport, dice Quinci, è stato “leva di benessere e rigenerazione urbana”. Oltre a semplificare l’accesso ai contributi per le associazioni, l’Amministrazione ha completato la nuova pista di atletica, la ristrutturazione del Palazzetto e avviato i lavori per la prima piscina comunale. In corso la costruzione del nuovo Palasport e la progettazione della Cittadella dello Sport. Eventi come il Triathlon Olimpico e la gara nazionale di Taekwondo hanno portato visibilità e indotto economico.

Opere pubbliche e urbanistica: tra PNRR e nuovi strumenti di pianificazione

Dal rifacimento della rete fognaria in via Bessarione alla messa in sicurezza dell’asilo nido di via Poggioreale, sono decine i cantieri avviati o conclusi. Si lavora anche al nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) e al Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM), per una crescita coerente con le vocazioni del territorio. In fase avanzata anche il centro multiculturale nell’ex convitto Sant’Agostino, finanziato con il PNRR.

Turismo e cultura: nasce l’Albergo diffuso della Casbah

La città rilancia il proprio brand sotto l’etichetta “The Best of Western Sicily”, partecipa a fiere come il TTG e la BIT, registra il marchio “Albergo diffuso della Casbah” e si prepara a un bando per nuove licenze taxi. Sul fronte culturale, si segnala il rilancio del Festino di San Vito, le Vie dei Tesori, e la musealizzazione dei mosaici tardo-romani. Mazara si conferma tra le “Città che leggono”.

Ambiente, rifiuti e decoro: raccolta differenziata all’84%

Confermati i riconoscimenti di “Comune Riciclone” e “Plastic Free”. L’Amministrazione ha attivato nuove isole ecologiche, postazioni automatizzate per il PET e un software per la tariffazione puntuale. Riqualificati il lungomare, piazza D’Azeglio, il Giardino dell’Emiro e diverse aree di Mazara Due e Tonnarella.

Bilancio: razionalizzazione dei tributi e nuovo patto con i cittadini

I problemi restano, a cominciare dai costi per la gestione dei rifiuti e dalla bassa capacità di riscossione. Ma il Comune sta lavorando a una ristrutturazione completa del sistema tributario, puntando sulla digitalizzazione e sulla lotta all’evasione. L’obiettivo è creare un nuovo rapporto con i cittadini, fondato su responsabilità e fiducia.

Protezione civile: fondi e progetti per la sicurezza

Quinci segnala il rafforzamento del sistema di Protezione Civile, con nuovi fondi ottenuti per la rete idrica e di acque bianche (oltre 4 milioni di euro). Tra i progetti futuri, la realizzazione di una moderna Cittadella della Protezione Civile presso l’autoparco comunale.

Qui la relazione completa

Relazione Annuale Sindaco Quinci by Redazione Tp24