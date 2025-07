Mazara: ecco il programma del Festino di San Vito 2025 

09/07/2025 10:00:00

Mazara si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’estate: il Festino di San Vito, in programma dal 17 al 24 agosto 2025. Una manifestazione che intreccia devozione, tradizione, arte e spettacolo, rendendo omaggio al Santo Patrono in un crescendo di emozioni e partecipazione popolare.

Il momento clou di questa edizione sarà senza dubbio il Corteo Storico a Quadri Viventi, in scena giovedì 21 agosto. Diretto dalla regista e coreografa Carla Favata, e realizzato dalla Collage S.p.A., il corteo si rinnoverà nella forma e nella scenografia, promettendo un’esperienza visiva e narrativa senza precedenti. Più di venti quadri storici, ampliati e rivisitati, prenderanno vita grazie all’impegno di figuranti, danzatori, musicisti e artisti in costume d’epoca, offrendo al pubblico uno spettacolo immersivo lungo le vie del centro storico e il suggestivo lungomare mazzarese. A impreziosire il tutto, i costumi storici del repertorio Dance Works, curati dalla costumista Rosalba D’Annibale, e l’immancabile Consegna simbolica delle Chiavi della Città al Santo Patrono, che concluderà l’evento.

Accanto al corteo, il programma ufficiale del Festino propone un ricco calendario di appuntamenti:

Domenica 17 agosto – Apertura solenne del Festino con l’ Annuncio ufficiale e il Corteo Barocco tra le vie del centro storico;

– con l’ e il tra le vie del centro storico; Mercoledì 20 agosto – La toccante Translatio del simulacro del Santo dalla chiesa di San Michele alla Cattedrale;

– La toccante del simulacro del Santo dalla chiesa di San Michele alla Cattedrale; Giovedì 21 agosto all’alba – La suggestiva processione notturna verso San Vito a mare , accompagnata dalla rievocazione scenica della Fuga del Santo ;

– La suggestiva , accompagnata dalla rievocazione scenica della ; Venerdì 22 e sabato 23 agosto – Mostre artistiche e culturali presso il Seminario Vescovile e il Museo Diocesano;

– presso il Seminario Vescovile e il Museo Diocesano; Sabato 23 sera – La Notte Bianca della fede , con l’apertura straordinaria delle principali chiese del centro cittadino;

– La , con l’apertura straordinaria delle principali chiese del centro cittadino; Domenica 24 agosto – Processione a mare del simulacro, benedizione del mare e spettacolo pirotecnico conclusivo.

In parallelo al calendario liturgico e rievocativo, sono in fase di definizione numerosi eventi collaterali: concerti, spettacoli teatrali, incontri culturali e iniziative per famiglie che animeranno l’intera città nel corso della settimana.

Il Festino di San Vito 2025 è realizzato grazie al sostegno della Regione Siciliana, del Comune e della Diocesi di Mazara del Vallo, del Libero Consorzio Comunale di Trapani, dell’Associazione Santi Patroni e del Museo Diocesano. L’obiettivo condiviso è quello di trasformare l’evento in un simbolo di identità collettiva, capace di raccontare Mazara attraverso la sua storia e i suoi valori, rafforzandone al tempo stesso l’attrattività culturale e turistica.

Mazara del Vallo si prepara, dunque, a vivere un Festino ancora più ricco, coinvolgente e memorabile.